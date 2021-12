Intensificati i controlli della Polizia Amministrativa della Questura in vista delle festività natalizie – Sanzionati tre esercizi pubblici. A San Severo denunciata la titolare di una fabbrica di fuochi pirotecnici.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie la Questura di Foggia ha iniziato una serie di verifiche e controlli in materia di Polizia Amministrativa che riguardano diversi settori sottoposti a licenze o autorizzazioni, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di settore ed anti-covid.

Diversi i provvedimenti adottati. In particolare:

– Nei pressi dello stadio “Zaccheria” è stato accertato che il titolare di un bar impiegava come addetto al bancone un giovane sprovvisto di green pass. Entrambi dovranno pagare una multa di 500 euro. Si tratta di una violazione piuttosto grave in un periodo particolarmente delicato nella lotta contro la recrudescenza della pandemia da Covid.

– Nel “Quartiere Ferrovia” è stato multato il titolare di un negozio che, in occasione dell’inaugurazione della sua attività, ha organizzato uno spettacolo musicale privo di licenza con la presenza di un DJ, con la distribuzione di bevande ed alimenti e lo sparo di fuochi artificiali. Anche in questo caso la sanzione ammonta a 500 euro.

– Alla periferia della città è stato scoperto un locale totalmente abusivo in cui, in assenza di qualsiasi licenza, venivano somministrati alimenti e bevande. In totale la sanzione ammonta a circa 5.000 euro a cui si aggiungerà l’ordine di immediata cessazione dell’attività non autorizzata che verrà emesso dal Comune.

– A San Severo è stata denunciata a piede libero la titolare di una fabbrica di fuochi pirotecnici per aver violato le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che impongono la registrazione della movimentazione delle materie prime utilizzate per la fabbricazione delle varie tipologie di artifici. Si tratta di controlli che sono stati condotti in collaborazione con il Nucleo Artificieri della Questura di Bari, e sono finalizzati a prevenire l’illegale commercializzazione di prodotti esplodenti non tracciati ufficialmente. Tali attività proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutta la provincia.