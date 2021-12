SAN SEVERO – STAGIONE TEATRALE: DA MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE IN VENDITA I BIGLIETTI PER “UNA SERATA TRA AMICI” CON CHRISTIAN DE SICA, IN SCENA IL 28 GENNAIO 2022

STAGIONE TEATRALE: DA VENERDI’ 15 DICEMBRE IN VENDITA I BIGLIETTI PER “UNA SERATA TRA AMICI” CON CHRISTIAN DE SICA, IN SCENA IL 28 GENNAIO 2022

Prenderà il via il prossimo mercoledì 15 dicembre la vendita dei biglietti per uno degli eventi più attesi della stagione teatrale 2021 – 2022 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Si tratta dello spettacolo fuori abbonamento UNA SERATA TRA AMICI con Christian De Sica, in programma al Teatro Comunale Giuseppe Verdi venerdì 28 gennaio 2022.

“Non c’è dubbio che ospitare al nostro Teatro – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – uno degli interpreti più popolari ed apprezzati come Christian De Sica rappresenti un evento d’eccezione. Una serata da non perdere, una delle migliori in assoluto proposte negli ultimi anni al nostro fantastico pubblico che affolla il Verdi. Abbiamo deciso di avviare con grande anticipo la vendita dei biglietti per consentire a tutti di poter acquistare comodamente il proprio posto: tra l’altro l’acquisto del biglietto può essere un insolito, ma affascinante regalo per i propri cari o i propri amici per il prossimo Natale! Un’idea originale che può regalare emozioni e tante risate”.

Come annunciato, i biglietti saranno in vendita dal 15 dicembre presso il botteghino del Teatro Verdi dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

FUORI ABBONAMENTO Berti Live – Christian De Sica – con Pino Strabioli.

UNA SERATA TRA AMICI – musicisti Riccardo Biseo, Mario Caporilli, Cristiano Micalizzi, Endo De Rosa, Marco Siniscalco e Ferruccio Corsi. Regia CHRISTIAN DE SICA

Christian De Sica torna con un nuovo concerto-spettacolo showman dal titolo Una serata tra amici, dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su RaiUno, l’Attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompa­gnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “Amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione. Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica.

SAN SEVERO, 10 dicembre 2021

