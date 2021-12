BASKET – SERIE A2 – Allianz San Severo ed il saturday night a Verona

La Cestistica riuscirà a “sedurre” Giulietta? Giocando con la fantasia, è il quesito alla vigilia dell’anticipo del campionato di Serie A2 tra Allianz Pazienza Cestistica San Severo contro Verona.

Una gara impegnativa per la compagine di Luca Bechi visto che la Tenezis è tra le regine dell’A2. Il sodalizio gialloblù, pur partendo con un handicap di 3 punti per ragioni burocratiche, è terzo in classifica con 7 vinte e solo 3 perse. Lo staff tecnico capeggiato da Coach Ramagli vanta un roster di tutto riguardo che – nonostante i lunghi infortuni dei due play Penna e Caroti (rimpiazzato con l’ex Rieti Tommasini) – sta sopperendo con grande carattere alle avversità. Il leader emotivo è Lo “swing man” Guido Rosselli, già capitano dell’Auxilium che nell’estate 2015 insieme a coach Bechi, vinsero il campionato di lega2 riportando Torino in serie A1 dopo 22 anni. Il punto di riferimento offensivo è Karvel Anderson (19.9 punti a partita, tirando con il

Pur avendo massimo rispetto degli avversari, i Neri si presenteranno in terra veneta con umiltà ma con determinazione e voglia di competere. L’Allianz Pazienza ha il desiderio di continuare a crescere e, proprio una partita del genere sarà utile per aumentare il livello di gioco e la durezza mentale di un roster giovane.

Il Vice Presidente della Cestistica, Paolo dell’Erba suona la carica:

“Partiamo per la trasferta più lunga della stagione con un bottino di 10 punti in classifica. Il focus dev’essere sempre chiaro: la salvezza e per raggiungerla bisogna continuare con questo atteggiamento. I ragazzi, in ogni match, stanno dando sempre più la dimostrazione di essere squadra e per noi è un orgoglio vederli sudare e lottare su ogni singolo pallone. Testa bassa, concentrazione e abnegazione, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita iniziato tutti insieme“

Appuntamento dunque a sabato 11 dicembre all’AGSM Forum di Verona con palla a due alle ore 20.30 e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Umberto d’Orsi

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo