SAN SEVERO – MINACCIA DI SUICIDARSI CON UN COLTELLO IN STRADA, LA POLIZIA GLI SALVA LA VITA!

SAN SEVERO: POLIZIOTTI SALVANO UOMO DA INTENTI SUICIDI

Nella giornata di ieri, intorno alle 8:00, Agenti del Commissariato di P.S. in servizio di volante, a seguito di segnalazione della sala operativa, intervenivano in una via del centro, in quanto un uomo sulla cinquantina, armato di un coltello minacciava di suicidarsi nella pubblica via.

Immediatamente intervenuti, i poliziotti, dopo aver tentato invano di convincere l’uomo a lasciar cadere il coltello, vista la pericolosità delle intenzioni, approfittavano di un attimo di distrazione, per bloccargli il braccio e disarmarlo.

Sventato l’atto insano, gli Agenti cercavano di tranquillizzare il malcapitato, in attesa dell’intervento del personale del 118 che provvedeva a condurre il predetto in ospedale per le cure del caso.