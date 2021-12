CALCIO SERIE C – IL FOGGIA BATTE IL FRANCAVILLA

Di Lino Mongiello

Foggia, 11 dicembre 2021. Il Foggia supera la Virtus Francavilla (1-0) e riscatta immediatamente la sconfitta di Catanzaro. I tre punti conquistati nel derby consentono ai rossoneri di agganciare proprio la compagine brindisina a quota 27. Le due squadre non hanno offerto una prestazione spettacolare e, alla fine, ci poteva stare qualsiasi risultato. Il Foggia è stato bravo a capitalizzare una delle poche azioni degne di “Zemanlandia” che, per la verità, dopo l’opaca prova di Catanzaro, anche oggi s’è ripetuta su livelli non eccezionali. La decima “zampata” di “el tigre” ha regalato una vittoria che, tutto sommato, premia gli uomini di Mister Zeman ma penalizza oltremodo la Virtus Francavilla che ha dimostrato di avere un’ottima intelaiatura alla quale è mancata la finalizzazione. Il Foggia, invece, dopo aver sofferto per i primi 20’ e dopo aver corso un paio di grossi pericoli, ha avuto un sussulto di una decina di minuti che è valso il gol che poi ha deciso il risultato. La squadra non ha brillato ma deve acquisire una mentalità più propositiva anche nel fare le cose nel modo più semplice senza complicarsi la vita. Anche perché, molto spesso, al primo errore si rischia di compromettere l’esito del match. E’ con le attenzioni del caso che i rossoneri dovranno affrontare l’Avellino nel prossimo turno. Per dimostrare che anche contro le grandi del torneo si è in grado di competere ad armi pari. Comunque staremo a vedere. Certamente la classifica, nonostante i tanti problemi è più che positiva. E sena la penalizzazione il Foggia sarebbe a ridosso del podio. La gara col Francavilla, si immaginava, non sarebbe stata una passeggiata. Mister Taurino ha studiato bene le contromisure da adottare per frenare gli avversari. E con un centrocampo solido e molto alto ha messo seriamente in imbarazzo i due reparti rossoneri. Che nei primi 15’ sono stati costretti ad usare tutti i modi possibili per stoppare azioni pericolose. Così ben presto Garofalo, Sciacca e Gallo sono finiti sul taccuino dell’incerto direttore di gara che però non ha usato identico metro di giudizio nei confronti degli ospiti. Il 3-5-2 di Taurino ha così avuto vita facile nel contrapporsi agli avversari, apparsi intimoriti e un po’ stralunati. Dopo un paio di tentativi dei rossoneri (Ferrante al 4’ e Nicoletti al 15’), la Virtus ha spinto sull’acceleratore mettendo seriamente in difficoltà la retroguardia dauna. Maiorino (17’), su calcio di punizione, costringeva Volpe a superarsi per deviare il tiro maligno. Poi usciva sui piedi di Perez (30’) evitando un gol praticamente già fatto e Nicoletti, sulla ribattuta riusciva a spazzare via la sfera anticipando Maiorino. Scampati i pericoli, con Zeman abbastanza contrariato, i satanelli alzavano il proprio baricentro e cominciavano ad esprimere un calcio più confacente. Curcio (34’) provava la mira con una bella girata a rete. E subito dopo Nicoletti serviva un delizioso assist per Ferrante (38’) sulla cui girata, piuttosto centrale, Nobile si ritrovava la palla tra le braccia. Il forcing rossonero culminava col vantaggio al 41’. Garofalo rimetteva la sfera verso il centro dell’area e Petermann la consegnava a Ferrante (41’) appostato davanti alla porta e libero di insaccare nella porta sguarnita. Il gol dell’1-0 era quasi liberatorio, dopo i pericoli corsi. Nella ripresa, col Francavilla sotto di un gol e costretto ad osare qualcosa in più, le prospettive per il Foggia mutavano completamente rispetto ai primi 45’. La possibilità di poter agire di rimessa poteva far pensare ad un altro risultato “rotondo”. Invece le cose non andavano così. Emblematico al minuto 15 il 2 contro 4 con Curcio che sbagliava un semplice passaggio al “liberissimo” Tuzzo e l’azione svaniva clamorosamente. Dall’altra parte il Francavilla tentava di penetrare nell’area rossonera ma Sciacca e soprattutto Di Pasquale non mollavano un centimetro e, fino al triplice fischio riuscivano ad evitare grossi pericoli. In chiusura Petermann (46’) falliva la palla del 2-0 chiuso provvidenzialmente al momento della battuta. E dopo un altro paio di minuti il Sig. Pascarella decretava la fine del match. Non sarà stato un Foggia spettacolare ma i tre punti pesano tantissimo.

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

FOGGIA (4-3-3): Volpe 7; Garattoni 6.5, Sciacca 6.5, Di Pasquale 6.5 (45’ st Girasole sv), Nicoletti 7 (40’ st Martino sv); Gallo 6, Petermann 6, Garofalo 6; Tuzzo 6 (45’ st Merkaj sv), Ferrante 6.5, Curcio 6. In panchina: Dalmasso, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Vigolo, Di Jenno. Allenatore: Zeman 6.5.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile 6; Idda 6, Miceli 6, Caporale 6; Carella 5.5 (34’ st Franco sv), Prezioso 5.5 (18’ st Ekuban 6), Toscano 6, Tchetchoua 6 (34’ st Enyan sv), Ingrosso 6; Maiorino 6 (3’ st Tulissi 6), Perez 6 (18’ st Ventola 6). In panchina: Milli, Cassano, Puntoriere, Mastropietro, Gianfreda. Delvino, Pierno. Allenatore: Taurino 5.5.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore 5.5.

RETI: 41’pt Ferrante.

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori 3.000 circa. Ammoniti: Garofalo, Sciacca, Gallo, Caporale, Tchetchoua, Tulissi. Angoli: 5-4 per la Virtus Francavilla. Recupero: 1’, 4′.