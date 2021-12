Sono 1.029.363 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

VACCINI ANTI COVID: AGGIORNAMENTO 11.12

Proseguono le vaccinazioni anticovid in tutta la Puglia, rispettando i target assegnati alla Regione dal commissario nazionale per l’emergenza covid. Domani domenica 12 open day per pazienti e caregivers dell’Oncologico di Bari. Hub fiera Levante aperto su prenotazione, open day a Valenzano. Lunedì open day a Candela (Fg).

BARI

La campagna vaccinale anti-Covid della ASL Bari viaggia al ritmo di 12mila somministrazioni quotidiane. Un trend in ascesa confermato anche nelle ultime 24 ore, con una punta di 14.105, e reso ancora più consistente dalle oltre 5mila dosi somministrate dai medici di Medicina generale in ambulatorio e a domicilio. Nei sette giorni appena trascorsi, l’accelerazione impressa alla campagna è evidente: 77mila i vaccini somministrati. Salgono così a oltre 229mila i richiami eseguiti a beneficio della popolazione over 18.

La copertura con terza dose sale al 44,2% tra i residenti dell’Area Metropolitana, con un picco del 66,4 tra gli over 80. Numeri ancora più alti nella città di Bari, dove circa il 50 per cento dei vaccinabili over 18 ha già ricevuto il richiamo, mentre tra gli ultraottantenni la copertura con “booster” ha raggiunto il 70%.

Nella giornata di domani, domenica 12 dicembre, il calendario della ASL Bari prevede hub aperti in Fiera del Levante a Bari (mattina e pomeriggio), ad Alberobello (mattina e pomeriggio), Capurso, Gravina, Sammichele (solo mattina) e Monopoli (Ufficio Sisp, mattina), nonché a Valenzano (mattina) dove è in programma un Open day senza prenotazione riservato a personale scolastico, Forze dell’Ordine, volontari della protezione civile e over 18 che abbiano fatto la seconda dose da almeno cinque mesi.

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II BARI

L’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari organizza per domani, domenica 12 dicembre, una giornata di vaccinazioni no stop riservata ai pazienti oncologici, ai loro caregivers e ai familiari conviventi che potranno così completare il proprio ciclo vaccinale con la terza dose. Si accede senza prenotazione. Il centro vaccinale sarà aperto dalle 10 alle 18, con infermieri, medici e altro personale di supporto.

BAT

I dati della Asl Bat saranno aggiornati prossimamente.

BRINDISI

Oltre 4.500 le dosi somministrate ieri nella Asl di Brindisi. I residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 307.272, di questi 283.890 con la seconda dose e 60.691 con la terza, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all’88,6%, all’81,5% e al 17,4%.

LECCE

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione in ASL Lecce. 7899 le dosi somministrate nella giornata di ieri di cui: 2136 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio, 1481 nella Caserma Zappalà, 219 nel Museo S. Castromediano, 238 nel Centro polivalente di Galatina, 348 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 488 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 314 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 452 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 205 nell’Hub di Poggiardo, 197 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 399 nella RSSA comunale di Martano, 266 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 195 al Dea Fazzi, 118 al personale della scuola, 551 nelle Farmacie.

FOGGIA

Sono 1.029.363 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

L’89,1% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’80,4% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 111.689 persone di cui 13.970 operatori sanitari, 4.689 operatori scolastici, 923 rappresentanti delle forze dell’ordine, 1.091 ospiti in strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.

Ad oggi, 31.991 terze dosi sono state somministrate dai medici di medicina generale, 492 dalle farmacie convenzionate.

Continuano gli open day.

Lunedì 13 dicembre, a Candela, seduta straordinaria presso il punto vaccinale allestito nell’ex Teatrino Comunale in via Vicoletto Piccolo, dalle ore 10,00 alle ore 13,30. Si accede senza prenotazione.

TARANTO

In Asl Taranto, ieri la campagna vaccinale ha registrato in totale 7.343 dosi somministrate delle quali, nello specifico, 406 prime dosi, 949 seconde dosi e 5988 dosi di richiamo. Le dosi di vaccino anti-Covid sono state