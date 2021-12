SAN SEVERO – L’ISTAT CERTIFICA LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE. SONO 50.284 I CITTADINI RESIDENTI AL 1 GENNAIO 2021 CON UN NOTEVOLE INCREMENTO RISPETTO AL 1 GENNAIO 2020

Sono 50.284 i cittadini residenti a San Severo alla data del 1 gennaio 2021. E’ quanto si evince dall’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell’ISTAT in data 9 dicembre 2021 (Popolazione Residente – per età, sesso e stato civile) al 1° gennaio 2021).

L’ISTAT comunica che gli uomini sono 24.489 e le donne 25.795 per un totale complessivo di 50.284 unità al 1 gennaio 2021.

“Il dato diffuso è di assoluto rilievo perché riporta San Severo oltre la soglia dei 50mila abitanti – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – con un incremento di 788 cittadini residenti rispetto al 1 gennaio 2019, quando l’ISTAT contava 49.496 sanseveresi residenti. Mi corre l’obbligo di precisare che mentre in tutta Italia si registra un vistoso caldo demografico e di cittadini residenti, a San Severo viene certificato un incremento della popolazione. Peraltro il dato diffuso dall’ISTAT è ancora difforme ed in negativo rispetto a quello che risulta al nostro Ufficio Demografico dove alla data del 17 novembre 2021 si registrano 51.109 cittadini residenti. E’ quindi prevedibile che al prossimo rilevamento, l’ISTAT certificherà un ulteriore incremento della popolazione residente a San Severo. Siamo felici di questo dato rilevato, in controtendenza nazionale. San Severo guarda con fiducia al futuro”.

SAN SEVERO, 15 dicembre 2021

