APRICENA – NUOVO CANILE RIFUGIO COMUNALE: INAUGURAZIONE MARTEDÌ 21 DICEMBRE. CONTRASTO AL RANDAGISMO E VITTORIA DELLA LEGALITÀ

NUOVO CANILE RIFUGIO COMUNALE: INAUGURAZIONE MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021 ORE 12:00.

CONTRASTO AL RANDAGISMO E VITTORIA DELLA LEGALITÀ.



Apricena- L’Amministrazione Comunale, nelle figure del Sindaco Antonio Potenza e dell’Assessore Bianca Matera, annunciano l’inaugurazione del nuovo Canile Rifugio COMUNALE, in località Pompilio, che si terrà martedì 21 Dicembre alle ore 12:00 e che sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook “Comune di Apricena”.

“Siamo orgogliosi di questo risultato”- dichiarano il Sindaco e l’Assessore -“con il nuovo canile rifugio, realizzato grazie ai fondi comunali risparmiati durante la gestione dell’ultimo anno, rendiamo il nostro Comune completamente autonomo. Con i canili rifugio e sanitario di proprietà pubblica, in un unico polo integrato di benessere animale, chiudiamo il cerchio. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, fatta di business sul randagismo e illegalità, che gravava pesantemente sulle casse comunali. I cani aumentavano e i costi pure. Le gare andavano “stranamente” deserte ed il Comune era costretto (per ragioni igienico-sanitario e di sicurezza pubblica) a fare ordinanze con ulteriori aggravi di costi: poche adozioni, l’impossibilità di accesso dei volontari al canile e molto altro.

Da un anno e mezzo abbiamo invertito la rotta: dopo tanti sacrifici, i costi di gestione sono diminuiti drasticamente con risvolti positivi sul bilancio comunale. Oggi abbiamo una grande squadra di volontari che non smetteremo mai di ringraziare. Il numero dei cani è diminuito notevolmente grazie alle centinaia di adozioni. Vogliamo festeggiare il 21 dicembre questo importante traguardo. Vi illustreremo tutto nel dettaglio.

Abbiamo fatto molto in questi anni per i nostri cittadini, per i nostri defunti e anche per gli animali. Una vera Amministrazione Comunale deve essere attenta a tutto e a tutti, senza tralasciare nessuno. Invitiamo la cittadinanza a partecipare e a recarsi al nuovo Canile Rifugio Comunale. I cani sono i nostri migliori amici” -concludono Potenza e Matera.