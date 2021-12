LUCERA: Rinvenuto zaino contenente 5500 euro e riconsegnato al proprietario

L’altro ieri, nel primo pomeriggio, due giovani di Lucera, durante una passeggiata in un quartiere periferico, notavano uno zainetto accanto ad una autovettura , abbandonato a terra.

Pertanto , lo raccoglievano e aprendo lo stesso notavano con enorme stupore che al suo interno vi erano custoditi circa 5500Euro, in banconote di vario taglio.

Subito i due ragazzi si presentavano al Commissariato di P.S. di Lucera per consegnare lo zaino con il prezioso contenuto.

Personale del Commissariato di Lucera pertanto, sulla scorta del codice fiscale rinvenuto e di altri piccoli indizi rinvenuti nello zaino, ha ipotizzato chi potesse essere il possessore e pertanto si è recato a casa di quest’ultimo, che è un commerciante. Ebbene, ivi giunti, si accorgevano che la moglie dello stesso era in “panico” perché non riusciva a trovare il suo zainetto con all’interno, come diceva la stessa “tutto”.

Si appurava che la signora in effetti aveva risposto nello zaino il danaro necessario per effettuare vari pagamenti.

La stessa grata ai due giovani ha dato loro una ricompensa che con il loro comportamento esemplare hanno dimostrato concretamente cosa significhi vivere nel rispetto della Legalità.

16.12.2021