SAN SEVERO – IL SINDACO MIGLIO NOMINA PIERANNA MARSIGLIA NUOVO REFERENTE DEL COMUNE CON LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Con proprio Decreto n. 43 in data 15 dicembre 2021, il Sindaco Francesco Miglio ha nominato il nuovo referente del Comune con la Consulta delle Associazioni di San Severo. Si tratta della signora Pieranna Marsiglia, docente, da sempre impegnata nel mondo sociale e nell’azione cattolica. La signora Marsiglia ha ricevuto l’incarico in ragione dell’impegno profuso sia in ambito scolastico, nel corso della lunga carriera da Docente, dove si è distinta nella realizzazione di progetti di alto profilo culturale, che nella sfera sociale, dove si è prodigata in favore del prossimo, promuovendo azioni di sostegno a favore delle classi più deboli della comunità.

Al Referente della Consulta delle Associazioni si richiede di: curare i rapporti istituzionali tra il Comune di San Severo e gli Organi della Consulta delle Associazioni; Collaborare con il Comune di San Severo al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e la sostenibilità della programmazione progettuale; Coordinare l’azione di governance tra gruppi di lavoro impegnati in azioni comuni; Verbalizzare le riunioni.

Nel decreto è precisato che l’attribuzione del titolo di Referente della Consulta delle Associazioni non può comportare l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in attività eminentemente collaborativa. L’incarico non prevede compenso per cui nessuna spesa è a carico del bilancio comunale.

La neo nominata Pieranna Marsiglia subentra nell’incarico ad Antonio Bubba, il quale si è dimesso dopo essere stato eletto in Consiglio Comunale.

SAN SEVERO, 16 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo