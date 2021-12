SAN SEVERO – La Giunta Comunale approva due progetti per promuovere l’avvicinamento alla lettura e alla musica dei più piccoli

La Giunta Comunale approva due progetti per promuovere l’avvicinamento alla lettura e alla musica dei più piccoli

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino, ha approvato due importanti progetti finalizzati a promuovere l’avvicinamento alla lettura e alla musica per circa 75 alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie della città che si trovano in situazioni di disagio economico.

“Con questi due progetti – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino – si intende dare una opportunità di crescita culturale a quei bambini che, a causa delle difficoltà familiari, non hanno la fortuna di essere seguiti ed accompagnati alla scoperta della bellezza e della cultura. Frequentare laboratori in Biblioteca per scoprire il meraviglioso mondo dei libri con l’accompagnamento di personale qualificato o imparare a suonare uno strumento musicale frequentando un corso specifico in maniera continuativa, rappresentano delle preziose opportunità per i nostri giovani cittadini, con effetti positivi sulle scelte professionali future”.

Il progetto di avvicinamento alla lettura coinvolgerà due alunni di ogni classe quarta delle scuole primarie di San Severo, selezionati dai dirigenti scolastici, che avranno in dono dall’Amministrazione Comunale dei libri e l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di lettura, di lettura espressiva e di tecniche di lettura, della durata complessiva di 20 ore, a cura del personale della Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano”.

Considerato il successo del progetto di avvicinamento alla musica, inaugurato dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione lo scorso anno, si è deciso di riproporlo anche quest’anno, sia continuando a sostenere il costo dei corsi di musica per gli alunni che hanno già iniziato, sia offrendo la stessa possibilità ad un alunno per ogni classe quinta delle scuole primarie cittadine, con la donazione da parte dell’Amministrazione di uno strumento musicale e del relativo corso di musica presso una delle scuole iscritte nell’elenco comunale.

