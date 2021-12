POLIZIA DI STATO ARRESTA UN GIOVANE PER TENTATA TRUFFA A DUE ANZIANI E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.

In data 14 dicembre u.s., personale appartenente alla Squadra Mobile, nell’ambito di un apposito servizio volto alla repressione dei reati contro il patrimonio, ha tratto in arresto un giovanissimo della provincia di Caserta, classe 2003, per i reati di tentata truffa ai danni di due anziani, rispettivamente classe ‘44 e ’47, nonché per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel primo pomeriggio era giunta presso la Sala Operativa della Questura di Foggia una segnalazione di tentata truffa ai danni di due anziani, precedentemente contattati telefonicamente alla loro utenza fissa da un soggetto che, spacciandosi per il nipote, riferiva di essere stato trattenuto da personale dell’Arma dei Carabinieri e che sarebbe stato rilasciato su cauzione di 4.000 euro in contanti o in monili in oro.

Insospettiti dalla insolita richiesta, le due vittime hanno contattato gli Agenti della Polizia di Stato che giungevano immediatamente sul posto, cogliendo in flagranza, proprio nei pressi del citofono dell’abitazione dei due anziani, il giovane pregiudicato.

Quest’ultimo, nel tentativo di sottrarsi all’arresto ha cagionato lesioni ad un agente, giudicate guaribili in 10 giorni.

Gli immediati approfondimenti investigati avviati a seguito dell’evento delittuoso dal personale della Squadra Mobile hanno altresì consentito di individuare l’autovettura utilizzata per giungere a Foggia dalla Campania e il complice dell’arrestato, quest’ultimo denunciato in stato di libertà per il reato di tentata truffa.

A seguito delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di Turno della locale Procura della Repubblica, il giovane pregiudicato è stato associato presso la Casa Circondariale. Il suo arresto convalidato e nei suoi confronti è stato altresì notificato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare dell’affidamento in comunità e collocamento presso Istituto di Pena, provvedimento dalla cui esecuzione si sottraeva dal settembre 2021.