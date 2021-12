SAN SEVERO – Si terrà il 22 Dicembre in cattedrale l’atteso concerto di Natale del Coro e Orchestra  Città di San Severo

Si terrà il 22 Dicembre in cattedrale l’atteso concerto di Natale del Coro e Orchestra Città di San Severo

I musicisti saranno diretti dal maestro Antonello Ciccone. Ospite d’onore: il soprano Gina Palmieri

Si svolgerà anche quest’anno il 22 dicembre a partire dalle 19.30 nella Cattedrale l’atteso concerto di Natale del “Coro e Orchestra di fiati” Città di San Severo. L’orchestra ed il coro saranno diretti dal Maestro Antonello Ciccone ed eseguiranno brani della tradizione musicale Natalizia. Ospite della serata sarà il soprano Gina Palmieri. L’evento musicale è organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Città di San Severo, con il patrocinio del Comune di San Severo, assessorato alla Cultura e dalla Parrocchia Cattedrale. “Il nostro auspicio – spiega il maestro Antonello Ciccone -, è di riuscire a donare un po’ di serenità a tanti concittadini, facendo dimenticare loro, grazie alla musica, i disagi ed i problemi che tutti stanno affrontando a causa dell’epidemia covid 19. Desidero ringraziare il parroco don Peppino Ciavarella e la Diocesi di San Severo per averci accolto nella chiesa Madre”. Un sentito ringraziamento va anche a quanti ci hanno aiutato a realizzare la manifestazione: Mazzeo Giocattoli, Tabaccheria Leonardo Irmici, Nov’Arte, Euronics e le farmacie “Buongiorno” e “Santa Rita”. Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Jesus Christ superstar, Christmas medley, Tu scendi dalle stelle, All i want for Christmas is you, Last Christmas, Jingle bell rock, Oh happy day, Christmas day, I will follow Him, The gypsy baron.