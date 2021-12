SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA VICINA A SINDACO MIGLIO E ASSESSORE MONTORIO

In occasione del focus “ECOMAFIE PUGLIA” i PM LARONGA e GAMBARDELLA hanno dichiarato che “San Severo è un esempio virtuoso dell’attività di contrasto a questa tipologia di reati”, elogiando la polizia locale di San Severo per il lavoro che stanno svolgendo.

Come San Severo Democratica vogliamo esprimere i complimenti al Comandante e al nostro corpo di Polizia Locale ed estenderli anche all’Assessore di riferimento Luigi Montorio e al Sindaco Francesco Miglio.

Ciò conferma la sensibilità che la nostra amministrazione sta avendo su questi temi, l’efficacia delle azioni con il tempo vengono ripagate. Ma non è il momento di rilassarsi, anzi, bisogna continuare a lavorare soprattutto collaborando con la Polizia Locale inviando le segnalazioni e non lasciare da sole queste persone nelle loro azioni.

Il coordinatore di San Severo Democratica

Palmisano Davide

I Consiglieri

Enrico Pennacchio

Gianni Florio