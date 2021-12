TRAGEDIA A STORNARA: IL PRESIDENTE NICOLA GATTA RATTRISTATO PER LA PERDITA DI DUE BAMBINI INNOCENTI. LA CAPITANATA E’ IN LUTTO

Alla notizia della tragedia che ha colpito il campo nomadi, alla periferia di Stornara, che ha causato la morte di due fratellini, di due e quattro anni, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha dichiarato: “ Sono profondamente addolorato per la tragica morte di due anime innocenti che pagano, con la loro vita, le condizioni di estrema indigenza e precarietà. Non esprimo giudizi, come istituzione, sono colpito come padre e credo che ognuno di noi non può girare la testa dall’altra parte di fronte a una tragedia che ha coinvolto l’intera comunità dauna. Oggi la Capitanata è in lutto perché non è riuscita a proteggerli e a dar loro un futuro”.