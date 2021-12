Covid: in Puglia 497 nuovi casi, 2% test, aumentano ricoveri. Nelle ultime 24 ore zero decessi, cala tasso positività

(ANSA) – BARI, 19 DIC – Su 23.784 test eseguiti in Puglia sono 497 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2%, in calo rispetto al 2,7% di ieri.

Si registrano, inoltre, zero decessi.

Sono 7.178 le persone attualmente positive, 149 quelle ricoverate in area non critica (dieci in più di ieri), 25 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 169, nella Bat 15, nel Brindisino 88, nel Foggiano 110, in provincia di Lecce 98, nel Tarantino 11, 3 residenti fuori regione altri 3 di provincia in definizione. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, sono 287.155 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.937 i decessi.

