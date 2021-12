SAN SEVERO – RIAPRE PIAZZA ALLEGATO, LA SODDISFAZIONE DI SAN SEVERO DEMOCRATICA

Domenica 19 dicembre 2021 tornerà a disposizione piazza Luigi Allegato. San Severo Democratica esprime piena soddisfazione nei confronti del Sindaco Francesco Miglio dell’assessore Luigi Montorio e del Vice Sindaco Salvatore Margiotta, con l’apporto del gruppo consiliare Enrico Pennacchio e Gianni Florio, per aver accolto la richiesta dei cittadini e quindi essere intervenuti appena si è avuta la disponibilità economica per effettuare le dovute riparazioni.

Vogliamo ricordare che la buona salute del bilancio del comunale ci ha permesso di richiedere il mutuo alla cassa depositi e prestiti per affrontare questa spesa “imprevista” dato che il rifacimento della piazza è avvenuto solo dieci anni fa.

Ciò vuol dire che noi cittadini abbiamo il dovere nei confronti del nostro bene pubblico di preservarlo e di segnalare eventuali abusi.

Coordinatore San Severo Democratica

Palmisano Davide