Sono 1.073.729 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

VACCINAZIONI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 18.12

Proseguono anche nel fine settimana le vaccinazioni anticovid in Puglia.

ASL BARI

Bari città ha raggiunto il 60 per cento di copertura con terza dose della popolazione over 18 che ha concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa. Nel

Resto della provincia la copertura dei richiami e’ già arrivata al 54 per cento, a fronte di una percentuale elevatissima di cicli completi a quota 90 per cento, che testimonia una adesione forte e costante da parte della popolazione over 18. La campagna vaccinale Anti Covid continua dunque a ritmi serrati ad assicurare prime, seconde e terze dosi. Sono oltre 12mila le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore in tutti i punti vaccinali territoriali. Di queste oltre 10mila sono richiami. In parallelo prosegue la campagna pediatrica per i bambini e le bambine di 5-11 anni. Anche oggi una intensa programmazione del Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari con sedute pediatriche dedicate: questa mattina l’hub scolastico dell’istituto Notarnicola 1 circolo didattico ad Alberobello ha accolto i primi 50 alunni delle elementari che hanno aderito alla campagna vaccinale. Alle 15 sono partite nell’hub Fiera del Levante a Bari le prime vaccinazioni per i piccoli studenti degli istituti comprensivi Balilla Imbriani e Falcone Borsellino. Continuano le somministraZioni nel Villaggio di Babbo Natale a Capurso. Altri hub pediatrici per le scolaresche sono attivi nel pomeriggio di oggi a Triggiano, Molfetta e Ruvo di Puglia.

POLICLINICO CONSORZIALE BARI

Continuano anche di sabato le vaccinazioni pediatriche contro il Covid per i piccoli pazienti in cura all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Nella giornata di oggi sono stati 125 i bambini convocati negli ambulatori per la somministrazione del vaccino. In 3 giorni, dall’inizio della campagna vaccinale pediatrica sono stati 360 i bambini fragili tra i 5 e 11 anni vaccinati e circa 100 I fratelli/sorelle sopra i 12 anni e genitori a cui è stato somministrato il vaccino. Negli ambulatori dell’ospedale Giovanni XXIII, oltre alla vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni, infatti, viene offerta la possibilità per fratelli e sorelle, che hanno un’età maggiore di 12 anni, di essere vaccinati contestualmente nello stesso hub ospedaliero.

ASL BAT

Nella Asl Bt fine settimana di vaccinazioni: gli studi pediatrici di Andria hanno cominciato la somministrazione ai piccoli tra i 5 e gli 11 anni mentre da lunedì si comincia su tutto il territorio. Attivi domani dalle 9 alle 13 gli hub di Andria, Barletta e Trani e gli uffici di igiene di Bisceglie, Canosa, Margherita, San Ferdinando e Trinitapoli. Accesso con prenotazione.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi sono state somministrate finora 704.581 dosi di vaccino, di cui 319.039 prime dosi, 295.673 seconde dosi e 89.869 terze dosi.

Il dato delle prime dosi risulta così distribuito: il 51,2% a persone al di sotto dei 60 anni; il 26,1% agli anziani; il 12,8% ai soggetti fragili; il 4,2% al personale sanitario; il 2,7% al personale scolastico; l’1,3% alle forze dell’ordine; l’1,7% ad altre categorie. Questa la distribuzione delle seconde dosi: per il 52,7% ai soggetti al di sotto dei 60 anni; per il 27,4% agli anziani; per l’11,1% ai soggetti fragili; per il 4,3% al personale sanitario; per il 2,7% al personale scolastico; per l’1,2% alle forze dell’ordine; per lo 0,6% alle altre categorie. Questa, infine, la distribuzione delle terze dosi: il 41,7% agli anziani; il 23% a persone al di sotto dei 60 anni; il 18,6% ai soggetti fragili; il 9,3% al personale sanitario; il 3,2% al personale scolastico; il 2% alle forze dell’ordine; il 2,2% alle altre categorie.

ASL FOGGIA

Sono 1.073.729 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

L’89,8% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’81,6% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 147.281 persone.

A questa mattina sono 201 le bambine e i bambini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Dalle ore 15,00 sono in corso le attività vaccinali nelle scuole “Domenico Savio” di Mattinata e “Manzoni Radice” di Lucera.

ASL LECCE

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale in ASL Lecce con 7569 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra cui: 1919 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio, 1349 nella Caserma Zappalà, 190 nel Museo S. Castromediano, 183 nel Centro polivalente di Galatina, 323 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 445 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 296 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 439 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 223 nell’Hub di Poggiardo, 199 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 320 nella RSSA comunale di Martano, 229 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 63 nell’Ospedale di Gallipoli, 62 nell’Ospedale di San Cesario, 25 nella Cittadella della Salute, 86 nell’Istituto Comprensivo di Cutrofiano, 91 nell’Istituto Comprensivo Principe di Piemonte di Maglie, 98 nel Consultorio familiare di Aradeo, 211 nel Dea Vito Fazzi, 612 nelle Farmacie.

ASL TARANTO

