CALCIO SERIE C – PAREGGIO SCHIOPPETTANTE DEL FOGGIA AD AVELLINO

Di Lino Mongiello

Avellino, 19 dicembre 2021. L’indomabile Foggia va sotto ad Avellino per ben due volte ma dimostra di non arrendersi mai e in extremis agguanta il pari che consente di non interrompere la striscia di risultati utili. E, soprattutto, dimostra di poter competere, alla pari, con formazioni sicuramente più competitive, almeno sulla carta. Infatti, spesso e volentieri, i risultati del campo spesso smentiscono quelli sulla carta. L’Avellino, sicuramente ha una rosa qualitativamente valida e con obiettivi diversi rispetto a quelli del club dauno. La dimostrazione si è avuta con i due gol di Maniero che ha trovato due colpi “magici”, ma che fino a questo punto del campionato, non aveva avuto modo di ritagliarsi un ruolo importante nella classifica dei cannonieri. Probabilmente Mister Braglia aveva già messo in cassaforte i tre punti ma non aveva fatto i conti con l’indomito Foggia. Infatti, i rossoneri, dopo il secondo svantaggio, si sono portati in avanti e con la forza della disperazione sono riusciti a portare a casa il meritato pareggio risultato altamente indigesto per il trainer toscano. Il Foggia così prosegue la marcia in classifica e, in attesa di un’improbabile “ristorno” dei punti di penalizzazione, potrà, nel turno infrasettimanale, chiudere in bellezza il 2021, affrontando allo Zaccheria il Monterosi. Mister Zeman inserisce nell’undici iniziale Maselli e Merkaj in luogo di Petermann a centrocampo e di Merkaj in avanti. La gara è subito interessante e ben giocata da ambo le parti. Le due squadre vogliono giocarsela a viso aperto e provano in chiave offensiva a creare un gioco scorrevole. L’Avellino inizialmente si fa preferire con le scorribande di Kanoutè e Di Gaudio che mettono in ansia la difesa rossonera. Che regge l’urto, sia pure con qualche affanno. La prima ripartenza dei satanelli con Merkaj (3’) ed il tiro dal limite poco lontano dal palo, frena un po’ l’iniziativa dei padroni di casa che comprendono quanto sia difficile lasciare il minimo spazio agli avversari. Le due compagini sono adesso più attente ma è il Foggia a rendersi maggiormente pericoloso. Curcio su punizione pesca Garofalo (29’) ma il colpo di testa finisce fuori bersaglio. Risponde Maniero (35’) sempre dalla lunga distanza ma Volpe è presente ed evita la capitolazione. Nei 10’ conclusivi della prima frazione, sale di tono il Foggia che costringe l’Avellino nella propria area e non riescono a mettere a frutto la doppia chance di Garattoni e Di Pasquale (37’) che avrebbe meritato sorte diversa. Si va al riposo sullo 0-0 e nella ripresa l’Avellino ci mette pochi minuti per sbloccare il risultato. Ciancio sulla destra mette al centro un pallone che non sembra pericoloso ma Maniero (7’), con un colpo di testa debole, anticipa Sciacca e lo spedisce nell’angolo alla sinistra di Volpe, rimasto passivo sulla linea di porta. Acquisito il vantaggio, gli irpini abbassano il ritmo e provano in qualsiasi modo a spezzettare il gioco per far spazientire gli avversari. Zeman corre ai ripari inserendo Tuzzo e Rocca per Merkaj e Maselli. Ferrante (13’) quando ha la palla tra i piedi prova sempre la conclusione a rete. E’ imprecisa la mira. Non è impreciso invece Di Pasquale (17’) che conquistata palla a metà campo, s’invola verso la porta avversa e pesca il jolly con un velenoso missile dai venticinque metri che s’insacca all’incrocio dei pali, beffando il disperato tentativo di Forte. L’1-1 fa cambiare passo all’Avellino che accantona l’atteggiamento remissivo e riparte a testa bassa. Con la complicità di qualche errore di troppo va anche vicino al nuovo vantaggio. Infatti, la difesa rossonera si fa cogliere ancora impreparata nel gioco aereo e Aloi (32’) di testa manda la sfera contro la traversa. Il gol del nuovo vantaggio degli irpini è rinviato di qualche minuto. Un errore in fase di disimpegno dei rossoneri consente a Di Gaudio di involarsi verso la porta di Volpe e Rocca è costretto al fallo tattico al limite dell’area. Proprio dal calcio di punizione, Maniero (35’) si conferma ancora letale per il Foggia. Con un tiro forte e preciso elude la folta barriera e Volpe è ancora battuto. Il Partenio esplode e Braglia (43’) sostituisce Maniero per concedergli la standing ovation. Il Foggia ormai non ha più nulla da perdere e si spimge con decisione in attacco. Ferrante (40’) prova ancora con l’ennesimo tiro dalla distanza a sorprendere Forte e Tuzzo (47’), nel recupero, non è preciso, di testa. Quando manca poco più di 1’ al triplice fischio del Sig. Longo, Curcio inventa il corridoio giusto per Ferrante (49’) che, finalmente, trova il diagonale micidiale e vincente che regala il 2-2 ai propri tifosi.

AVELLINO – FOGGIA 2-2

AVELLINO (3-4-3): Forte 6; Dossena 6, Silvestri 6, Bove 5 (43’ st Scognamiglio sv); Ciancio 6.5, Mignanelli 6 (18’ st Tito 6.5), Matera 6 (26’ st Aloi 6.5), D’Angelo 6; Kanouté 6 (26’ st Micovschi 6), Maniero 7 (43’ st Gagliano sv), Di Gaudio 6. In panchina: Pane, Rizzo, Sbraga, Mastalli, De Francesco. Allenatore: Braglia 6.

FOGGIA (4-3-3): Volpe 5.5; Garattoni 6 (25’ st Martino 5), Sciacca 5.5, Di Pasquale 7, Nicoletti 6; Garofalo 6, Maselli 5.5 (11’ st Rocca 5.5), Gallo 6 (25’ st Petermann 5); Merkaj 5.5 (11’ st Tuzzo 5.5), Ferrante 6.5, Curcio 6. In panchina: Dalmasso, Rizzo Pinna, Vigolo, Di Jenno. Allenatore: Zeman 6.

ARBITRO: Longo di Paola 6.

RETI: 7’ e 35’ st Maniero, 17’ Di Pasquale, 49’ Ferrante.

NOTE: cielo sereno. Terreno sintetico. Spettatori 3.000 circa. Ammoniti: Garattoni, Di Pasquale, Mignanelli, Silvestri, Matera, Bove, Rocca. Angoli: 5-4 per l’Avellino. Recupero: 0′, 5′.