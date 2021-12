Foce Varano: ritorna il Natale in darsena

Ritorna il natale in darsena a Foce Varano, dopo un anno di stop dovuto al covid. La caratteristica festa organizzata dalla Lega Navale di Ischitella, si sposta sulla piazza prospiciente la darsena, per ampliare gli spazi e permettere un distanziamento adeguato. Immancabili ospiti della manifestazione i bambini dell’Istituto comprensivo “ Pietro Giannone” di Ischitella, accompagnati dalle maestre, per esibirsi con i canti natalizi e le poesie, ma soprattutto per attendere il loro magico momento: il babbo natale trasportato in barca, con i doni a loro dedicati. La serata, iniziata alle 16,00 del pomeriggio, proprio per avere il suo culmine con le suggestive luci colorate riflesse nello specchio d’acqua della darsena, è stata allietata dalle musiche della banda locale, e da quelle degli zampognari di Monte Sant’Angelo. La festa è stata anche un momento d’incontro tra i soci della Lega Navale, pervenuti da tutta la provincia, e il territorio, con tutte le sue componenti familiari e delle attività produttive, marittime e lagunari, della frazione garganica, nonché della piccola realtà scolastica. Il Presidente del sodalizio nautico Massimo Di Giuseppe, al termine della riuscitissima manifestazione, augurando ai soci un 2022 ancora più ricco di attività socio-culturali, ha ringraziato: Il Sindaco e le personalità del Comune di Ischitella intervenute, la pro-loco, Il Dirigente ed il corpo docente dell’Istituto comprensivo “ Pietro Giannone” di Ischitella, la Capitaneria di porto di Rodi Garganico, le famiglie dei bambini presenti che hanno anche dato gusto alla serata portando i tipici dolci della tradizione locale.