VACCINAZIONI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 19 DICEMBRE

La campagna vaccinale anticovid va avanti anche oggi, domenica 19 dicembre.

Secondo gli ultimi dati caricati ha ricevuto la prima dose il 2,1% dei pugliesi della fascia 5-11 anni, sopra dello 0,7% della media nazionale.

Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, ha già ricevuto almeno una dose l’88% dei pugliesi, il 2,1% in più della media nazionale.

Bene anche i dati sulla terza dose o richiamo, già somministrata al 30% dei pugliesi, 3,2% in più del dato nazionale.

ASL BARI

Circa 200 bambini da vaccinare oggi, altri 1100 in programma domani. La campagna vaccinale per proteggere bambine e bambini tra i 5 e gli 11 anni continua senza soste con il modello “scuola per scuola”. Stamattina l’Hub di Catino a Bari è stato riservato a 100 piccoli alunni dell’istituto comprensivo “Zingarelli”, mentre a Noci ha aperto i battenti ad altri 100 bimbi l’ufficio SISP del PTA.

Intensa la giornata di domani, lunedì 20 dicembre. Vaccinazioni sono in agenda domattina a Noicattaro, nel nuovo Centro di Aggregazione Giovanile dei Giardini Matteotti, poi nel pomeriggio a Capurso, nel Villaggio di Babbo Natale (istituti comprensivi S. Giovanni Bosco- Venisti e S. D. Savio-Montalcini). 215 somministrazioni sono previste nell’Hub di Triggiano, domani pomeriggio, per gli alunni del 1° e 2° Circolo didattico; sempre nel pomeriggio, nell’hub di Catino, si sottoporranno a vaccinazione circa 170 alunni della scuola Don Milani e del circolo didattico Bari-Palese. Ancora nella giornata del 20 dicembre, sedute vaccinali si terranno a Valenzano per 232 bambini del circolo didattico Re David di Bari, nell’hub di Gravina per il “Tommaso Fiore” (290), quindi nell’hub di Molfetta per il comprensivo Rosaria Scardigno-San Domenico Savio (160 vaccinazioni).

Nella giornata di sabato i centri vaccinali della ASL Bari hanno somministrato circa 11mila dosi di vaccino anti-Covid, in prevalenza richiami, che vanno ad aggiungersi alle 90mila dei sette giorni precedenti. Su tutto il territorio, le somministrazioni sono aumentate del 328% nei primi 15 giorni di dicembre, con oltre 187.817 dosi, rispetto al corrispondente periodo di novembre (43.927). Nel complesso sono state somministrate sinora 2milioni e 327.743 dosi di vaccino, di cui 307.833 richiami.

ASL BT

Nella giornata di ieri nella Asl Bt sono state somministrate 4780 dosi di vaccino di cui 177 prime dosi, 556 seconde dosi e 4047 terze dosi. In particolare sono state somministrate 926 a Barletta, 777 dosi ad Andria, 344 dosi a Trani, 390 a Bisceglie, 289 dosi a Margherita di Savoia, 224 a Canosa di Puglia. Significativo anche il contributo dei medici di base e dei pediatri di libera scelta che ieri nei propri ambulatori hanno somministrato 794 dosi.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi finora sono circa 890 le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Oggi in calendario 300 somministrazioni a Brindisi (PalaVinci), Ceglie Messapica (plesso Bosco), Fasano (scuola Bianco – Pascoli), Francavilla Fontana (De Amicis) e San Donaci (scuola primaria).

Fino al 16 dicembre i residenti o domiciliati in provincia di Brindisi vaccinati con la prima dose sono 308.779, di questi 285.757 con la seconda dose e 86.476 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all’89%, all’82,4% e al 24,9%. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 97,2%, al 94,3% per il ciclo completo e al 62,8% per la terza dose.

Sono 94.007 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 31.416 (33,4%) in ambito domiciliare. Il 19,1% (17.994) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,6% (24.974) a soggetti della fascia di età 70-79 anni, il 26,2% (24.658) a soggetti con età tra 60 e 69 anni e il 39,4% (37.019) a soggetti sotto i 60 anni. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (61.024; 65%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (21.616; 23%), dai caregiver (1.873; 2%) e da altre categorie (9.494; 10%).

ASL FOGGIA

Sono oltre 1.076.000 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

L’89,8% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’81,8% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 148.978 persone.

Ad oggi sono 300 le bambine e i bambini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

La ASL Foggia ha organizzato per lunedì 20 dicembre a Deliceto, presso i locali della casa canonica, in Largo Giovanni XXIII, un open day, con accesso senza prenotazione, dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

Comunicazioni di servizio

È pronto e sarà operativo da lunedì 20 dicembre il nuovo hub di Torremaggiore, allestito presso una struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale in via Silvio Scudero (zona industriale).

Qui si sposteranno le attività vaccinali.

Restano invariati date e orari delle prenotazioni.

Continua l’attività di miglioramento del comfort all’interno dei Punti Vaccinali.

Da oggi, grazie ad un grande lavoro sinergico di ASL Foggia e amministrazione comunale, l’hub dei Cinque reali siti allestito ad Orta Nova, nella palestra dell’istituto comprensivo “Sandro Pertini”, è riscaldato: sono state, infatti, ripristinate le condizioni ottimali di funzionamento dell’impianto di riscaldamento presente nell’edificio.

ASL LECCE

1.661 bambine e bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto il vaccino antiCovid tra il 16 e il 18 dicembre in provincia di Lecce.

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale con 6509 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 1097 prime dosi, 530 seconde dosi e 4882 terze dosi.

ASL TARANTO

Proseguono le vaccinazioni anche in provincia di Taranto: ieri sabato 18 dicembre sono state somministrate 3463 dosi, di cui 381 nelle farmacie e 1159 dai MMG-PLS. 134 le vaccinazioni nelle scuole per la fascia 5-11. (foto Hub vaccinale scolastico Plesso Salvemini Talsano-San Vito-Lama. Personale presente: personale scolastico, Dipartimento di Prevenzione, pediatri di libera scelta Dr.ssa Laneve Annamaria e Vernaglione Valeria con l’associazione MISTER SORRISO)

