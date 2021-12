APRICENA – IL PLI FESTEGGIA I SUOI CENTO ANNI DI STORIA – PARTENDO DA APRICENA 

Si è svolto ad Apricena il primo evento delle celebrazioni dei cento anni del Partito Liberale Italiano. Per l’occasione c’è stata nella sede di Apricena del PLI, la presentazione del libro “Cento anni di storia del PLI” con ospite d’onore l’autore e Presidente nazionale del Partito Liberale Italiano, On. Stefano de Luca. L’evento è stato ospitato dalla locale sezione del Partito, su organizzazione del Coordinatore regionale Prof. Michele Vigilante e del Segretario cittadino e Consigliere comunale Dott. Pasquale Biscotti. Numerosa la presenza di iscritti e simpatizzanti che hanno mostrato interesse e vicinanza alla realtà locale. Riguardo alle Istituzioni cittadine il Sindaco e tutti i Consiglieri comunali erano stati invitati, sia di maggioranza che di minoranza, tuttavia solo questi ultimi hanno partecipato alla manifestazione e a loro va il ringraziamento dei rappresentanti del Pli. “ Il fatto che il Presidente de Luca – dichiara il consigliere comunale del Pli, Biscotti -, personaggio di spessore culturale nonché di esperienza istituzionale ai massimi livelli, abbia scelto Apricena come punto di partenza per la presentazione del libro del centenario ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre meglio”. Inoltre nella stessa giornata si è svolto il Congresso Provinciale che ha visto l’elezione del Consigliere Biscotti a Segretario Provinciale del PLI. “Avvertiamo pertanto la responsabilità di dimostrare che la fiducia accordataci – prosegue il neosegretario provinciale -, sia stata ben riposta. L’azione politica nella comunità di Apricena si andrà definendo nei prossimi mesi, secondo una linea equilibrata ma ferma nella formazione di principi e valori non negoziabili”. Intanto tutto il PLI di Apricena augura alla comunità locale di trascorrere un sereno Natale e un felice Anno.