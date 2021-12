Napoli, Lorenzo Insigne positivo al Covid

NAPOLI (ITALPRESS) – Lorenzo Insigne positivo al coronavirus. A comunicarlo è il Napoli. Stamane la società aveva già fatto sapere che il giocatore, “in seguito a dei leggeri sintomi influenzali”, non si era allenato e si era sottoposto a un tampone antigenico “con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare”. Dal quale “è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio.

(ITALPRESS).