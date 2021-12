SAN SEVERO – Nomina della nuova referente del Comune di San Severo per i rapporti con la Consulta delle Associazioni

Nomina della nuova referente del Comune di San Severo per i rapporti con la Consulta delle Associazioni

Con riferimento alla nomina della nuova referente del Comune per i rapporti con la Consulta delle Associazioni, il Consiglio Direttivo della stessa innanzitutto esprime un doveroso ringraziamento all’ ing. Antonio Bubba per il prezioso lavoro svolto negli ultimi due anni , fino alle sue dimissioni comunicate al Sindaco in data 23 novembre u.s.. Davvero degni di nota sia la sua professionalità che la neutralità con cui ha espletato l’incarico , nel pieno rispetto delle funzioni degli organismi coinvolti

Contemporaneamente, con grande piacere, accogliente apertura e desiderio di continuare a coltivare relazioni positive e costruttive, finalizzate a moltiplicare le opportunità di coesione sociale, salutiamo la Prof.ssa Pieranna Marsiglia, nominata per lo stesso incarico dal Sindaco avv. Francesco Miglio , con proprio Decreto n. 43 del 15 dicembre 2021 , con la certezza che le sue doti umane e professionali consentiranno di proseguire in quel processo, intrapreso già da tempo, di moltiplicazione dei legami comunitari e di diffusione sempre più capillare di un auspicabile quanto necessario sentimento di corresponsabilità.

In realtà ci si augura che la neonominata Pieranna, entri in sintonia con quello spirito di fondo che ha animato la Consulta sin dalla sua nascita dandole, a giusto titolo, la connotazione di costruttrice di ponti e di intese innanzitutto tra Associazioni prima ancora che tra queste e l’Amministrazione Comunale. Sin dalle origini infatti, si è sempre stati ben consapevoli che, di fronte alla disgregazione che attualmente attraversa le società, il primo passo è quello di creare occasioni di condivisione di idee e di risorse che possano indirizzare e concretizzarsi in azioni comuni, come ormai richiedono sempre più spesso le sollecitazioni all’amministrazione condivisa, cioè alla co-programmazione ed alla co-progettazione, provenienti dalla nuova normativa del terzo settore.

D’altra parte l’Amministrazione Comunale ha sempre mostrato nel corso del tempo grande sensibilità verso tale visione così costruttiva e volta al futuro offerta dalla Consulta, supportandone ed incentivandone le molteplici iniziative volte a promuovere “ nuova cultura” ed ad occuparsi del ben-essere della collettività .

Il Direttivo della Consulta delle Associazioni