APRICENA – NUOVO CANILE COMUNALE: UN’ALTRA GIORNATA STORICA

NUOVO CANILE COMUNALE: UN’ALTRA GIORNATA STORICA

Carissimi, oggi abbiamo consegnato un altro gioiellino alla nostra città e alle future generazioni.

I fatti:

– fino al 2019 spendevamo in media 200.000 € all’anno (60.0000 € per affitti)

– dal 2013 al 2019 sono stati adottati circa 260 cani;

– 10 gare pubbliche per la gestione dei canili andate deserte;

– i volontari non potevano accedere ai canili.

Con l’inversione di tendenza seguita alle misure messe in atto dall’ Amministrazione Comunale nel 2020, grazie anche alla collaborazione di altre Istituzioni (Prefettura, ASL, Forze dell’Ordine) invece:

– 2020 e 2021 sono stati adottati 270 cani (un immenso grazie ai nuovi volontari che stanno facendo un lavoro enorme);

-spese 2020, 124.000 €

-spese 2021, 120.000€

-proiezione spese 2022, 60.000€.

Siamo passati da 200.000€ all’anno a 60.000.

Con i risparmi di un solo anno abbiamo costruito un nuovo canile rifugio. Con i canili sanitario e rifugio di PROPRIETÀ PUBBLICA, la nostra città è autonoma.

Ricordo le polemiche del maggio 2020, con comunicati stampa a ripetizione da parte della minoranza (con la stessa cadenza di quelli attuali sul cimitero). Oggi della minoranza alla inaugurazione del nuovo canile COMUNALE non c’era nessuno. Sono spariti. Chissà se avranno il coraggio di chiederci scusa o quanto meno che apprezzino che stiamo risparmiando un mucchio di soldi pubblici e abbiamo migliorato la lotta al randagismo.

La cosa più bella di oggi, LA PRESENZA DI MOLTI BAMBINI che rappresentano il nostro futuro.

Come si dice IL TEMPO È SEMPRE GALANTUOMO.

Grazie di cuore all’assessore Bianca Matera e a tutti coloro che hanno permesso di scrivere questa ennesima importante pagina della nostra città.

#ForzApricena

Il Sindaco Antonio Potenza