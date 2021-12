SAN SEVERO – NATALE 2021 AL MAT: LABORATORI GRATUITI, APERTURE STRAORDINARIE E VISITE TEMATICHE GRATUITE

Anche in occasione delle festività natalizie 2021-2022, il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, diretto da Elena Antonacci, ha organizzato diverse iniziative, per grandi e piccini, come laboratori didattici e visite guidate tematiche, assicurando all’utenza aperture straordinarie nel corso di numerose giornate. Durante le festività natalizie, dal 23 dicembre 2021 fino al 6 gennaio 2022, il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere proseguirà la sua attività anche nella sua ampia offerta culturale destinati ai più piccoli (bambini dai 5 agli 11 anni).

“L’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Francesco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali – promuove fortemente la programmazione culturale del Museo proponendo nuovamente la gratuità delle iniziative didattiche rivolte a tutta la giovane cittadinanza”.

Lo staff del MAT propone una serie di LABORATORI GRATUITI dedicati al magico e fiabesco mondo del Natale, destinati a bambini dai 5 agli 11 anni, che permetteranno di trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e della creatività.

Nello specifico, di seguito i laboratori proposti:

– Giovedì 23 dicembre 2021, ore 18.00-20.00 – DECORANDO IL NATALE

Il Natale è alle porte! Prepariamoci ad accoglierlo realizzando dei simpatici addobbi da appendere all’albero. Serviranno solamente tanta fantasia ed allegria!;

– Venerdì 24 dicembre 2021, ore 10.30-12.30 – CHRISTMAS’ ZUPPETTA

In questo giorno di festa anche la cucina riveste un ruolo importante. Il laboratorio in questione verterà sulla conoscenza del piatto tipico natalizio sanseverese: la zuppetta. I bambini creeranno una terrina con l’aiuto del DAS per ricordare il piatto in cui viene servita questa pietanza e conosceranno la ricetta per la sua realizzazione;

– Lunedì 27 dicembre 2021, ore 18.00-20.00 – SWEET CHRISTMAS

Anche se il Natale è ormai trascorso, i dolcetti continuano a deliziarci durante il prosieguo delle feste. In questo laboratorio i bambini realizzeranno Babbo Natale porta caramelle. Sarà una gioia per gli occhi e per il palato!;

– Mercoledì 29 dicembre 2021, ore 18.00-20.00 – L’ANNO CHE VERRÁ… A COLORI!

Prepariamoci ad accogliere il nuovo anno dando forma e colore ai desideri! I bambini realizzeranno un quadro dove illustreranno i loro sogni e le loro speranze per il nuovo anno;

– Venerdì 31 dicembre, ore 10.30-12.30 – CHE TOMBOLA!

Divertiamoci ad attendere l’arrivo del 2022 con uno dei giochi più famosi del periodo natalizio: la tombola! Vi aspettiamo in museo per trascorrere una mattinata all’insegna dell’intrattenimento e della spensieratezza;

– Martedì 4 gennaio, ore 18.00-20.00 – L’ARRIVO DEI MAGI

Partendo dal presepe realizzato da Andrea Pazienza, i bambini conosceranno il significato più autentico della festa dell’Epifania. Il laboratorio verterà sulla preparazione di un quadro che raffigura il cammino dei Magi, dipinto con tecniche miste;

– Mercoledì 5 gennaio, ore 10.30-12.30 – VIVA, VIVA LA BEFANA!!!

In questo laboratorio i bambini saranno impegnati nella realizzazione del sacchetto dei dolci, tipico della Befana. E chissà se all’interno ci sarà qualcosa! Per scoprirlo, vi aspettiamo al MAT per trascorrere insieme la vigilia della festa più dolce che ci sia!

I laboratori sono GRATUITI e la PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA. Ogni adulto potrà prenotare per un solo bambino o per due, se la prenotazione è destinata a due fratelli. Per dare la possibilità a più bambini di poter partecipare alle iniziative natalizie del MAT, ogni bambino potrà partecipare a massimo due laboratori. All’ingresso del MAT verrà misurata ai bambini la temperatura corporea. Obbligo di mascherina durante lo svolgimento dell’attività. Prenotazioni al numero telefonico 0882.339611. Oltre ai laboratori, il MAT ha organizzato APERTURE STRAORDINARIE il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il giorno di Capodanno ed il giorno dell’Epifania ed una serie di VISITE GUIDATE TEMATICHE GRATUITE, con tema conduttore i quattro elementi della Natura (Acqua, Aria, Terra e Fuoco), nei seguenti giorni: 25 e 26 dicembre 2021, alle ore 11.00, 12.00, 19.00; 1°, 2 e 6 gennaio 2022, ore 11.00, 12.00, 19.00. Prenotazioni per visite guidate di gruppo al numero 0882.339611.

Le aperture straordinarie avranno luogo:

– Venerdì 24 dicembre 2021, ore 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso;

– Sabato 25 dicembre 2021, ore 10.30-13.30 / ore 18.00-21.00;

– Domenica 26 dicembre 2021, ore 10.30-13.30 / ore 18.00-21.00;

– Sabato 1 gennaio 2022, mattina chiuso / ore 18.00-21.00;

– Domenica 2 gennaio 2022, ore 10.30-13.30 / ore 18.00-21.00;

– Giovedì 6 gennaio 2022, ore 10.30-13.30 / ore 18.00-21.00.

Nei restanti giorni feriali: ore 9.00-13.30 / ore 17.30-20.30.

Per info e prenotazioni contattare il numero telefonico 0882.339611, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.30 / 17.30-20.30; il sabato, ore 18.00-21.00; la domenica e nei giorni festivi, ore 10.30-13.30-18.00-21.00

L’ingresso al museo è libero, senza obbligo di prenotazione. Tutti coloro al di sopra dei 12 anni, per accedere in museo, come da vigente normativa nazionale, devono esibire il GREEN PASS e indossare la MASCHERINA.

SAN SEVERO, 22 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo