ON LINE “PICCOLA ANTOLOGIA DAUNA” VOL. 3, PROFILI ARTISTICI E CULTURALI DI CAPITANATA

C’è un’altra febbre che attraversa la nostra terra, quella per le arti e la cultura, che vede arricchirsi di un nuovo volume la collezione della Piccola Antologia Dauna, la raccolta di profili ed opere voluta e curata dall’autore sanseverese Nazario Tartaglione, che con questo giunge al suo terzo volume e che si può scaricare gratuitamente al seguente link

“Un caleidoscopio unico di volti, storie, opere e progetti, che mi ha dato la possibilità di conoscere ed incontrare passioni e talenti nei diversi settori artistici e culturali: tutti insieme un concreto patrimonio civico ed umano della nostra terra” spiega Tartaglione.

Il terzo volume, come i precedenti, comprende differenti sezioni per i diversi partecipanti, come letteratura, storia, musica, pittura, scultura, ceramica, fotografia, poesia, recitazione, Dj – Producer, intrattenimento e imprenditoria creativa, fino alle associazioni nei diversi settori, che da sempre interagiscono con gli artisti e soprattutto svolgono un concreto ruolo di utilità socio-culturale.

Un luogo di incontri, Piccola Antologia Dauna, tra le pagine dei volumi come nelle presentazioni dal vivo che si intende realizzare nei mesi a venire, compatibilmente con le possibilità di vita sociale consentite.

Un’esperienza vibrante di entusiasmi, che raccoglie gli sguardi e i sogni di tanti, proprio in un territorio oscurato da un dilagante disagio sociale, bisognoso di risposte concrete come di quelle ideali e spirituali che l’arte e la cultura possono proporre.

A chiudere il volume Il Manifesto dell’Artista Locale, raccolta di punti e riflessioni sul ruolo e le potenzialità degli artisti ed autori di ogni terra, insieme agli Auguri per le prossime Festività .