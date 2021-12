San Severo, il Concerto di Capodanno inaugura la Stagione concertistica degli Amici della Musica

Il Concerto di Capodanno inaugura la Stagione concertistica

degli Amici della Musica

Al Teatro Verdi l’Orchestra Sinfonica di Capitanata diretta dal M° Montebello

Nel segno della raffinata e bella tradizione, ritorna il Concerto di Capodanno, appuntamento beneaugurante per il nuovo anno, che da oltre 30 anni gli Amici della Musica regalano alla città di San Severo. Sabato 1 gennaio 2022, alle ore 19.30 (porta ore 19) nel bellissimo scenario del Teatro Verdi, l’Orchestra Sinfonica di Capitanata, ensemble composto da 50 professionisti di altissima esperienza nonché docenti accademici, saluterà il pubblico con le celebri melodie di Rossini, Ciaikowsky, Delibes, Strauss.

Ouverture, valzer, polche sotto la bacchetta del M° Benedetto Montebello, direttore d’orchestra di fama internazionale e tra i più accreditati nel panorama musicale nazionale, celebrano l’inizio della 53.ma stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica di San Severo. Il Concerto di Capodanno è sicuramente il prologo di uno straordinario e ricco cartellone di eventi e concerti che vedrà nel Teatro Verdi ed in altre location grandi nomi del concertismo internazionale classico e jazz, orchestre sinfoniche, ensemble da camera, giovani talenti, nomi del panorama pop.

«Un evento che è ormai tradizione per la stagione culturale di San Severo e della provincia di Foggia – commenta Gabriella Orlando, presidente degli Amici della Musica di San Severo -. Un brindisi al nuovo anno con l’Orchestra Sinfonica di Capitanata e con il maestro Montebello che abbiamo già avuto graditi ospiti delle nostre manifestazioni dimostrando il loro valore musicale».

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Orchestra Sinfonica di Capitanata, nata nel 1992 a sostegno delle attività didattiche della classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio di Musica “Giordano”, l’Orchestra Sinfonica di Capitanata diviene ben presto una compagine di fondamentale riferimento nella produzione musicale della provincia. La crescita dell’Orchestra è il risultato dell’impegno, dell’entusiasmo e dell’attenzione verso nuove tendenze culturali e prima fra tutte, della passione. Non secondaria è la presenza dei Maestri dell’orchestra, docenti al Conservatorio di Foggia aventi prestigiose esperienze artistiche e quali prime parti dell’ Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra della Rai di Napoli, Orchestra Sinfonica di Salerno, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Santa Cecilia di Roma. Il continuo arricchimento dell’organico, mediante severe selezioni per l’ammissione, garantisce la presenza fertile e produttiva della forza giovanile. Tra le principali attività vanno menzionate le molteplici collaborazioni alle registrazioni di musiche da film a Roma con musicisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bakalov o con artisti quali Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Gianluca Terranova, Federico Guglielmo, Vincenzo Mariozzi, Lior Shambadal, Renato Bruson, Giuseppe Giacomini, Sherman Lowe, Michele Mirabella, Michele Placido, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Amii Stewart, Albano Carrisi, Antonella Ruggiero, Ornella Vanoni, i Pooh, Mino Reitano, Mario Rosini ed altri. Ha realizzato numerose Stagioni Liriche presso prestigiosi teatri con direttori di fama internazionale nonché partecipato a trasmissioni televisive ( Rai 1, Rai 2, Mediaset, ecc).

Vendita biglietti presso il Botteghino del Teatro: mercoledi 29 e giovedi 30 dicembre ( ore 11-12.30/ 18.30-20.00).

Platea € 20, posto palchi centrali € 15, posto palchi laterali € 10, IV ordine € 5

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON SUPER GREEN PASS

Per informazioni: 329.1286673 – 348.6628775

Cdp Service per Amici della Musica