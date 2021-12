SAN SEVERO – IL MESSAGGIO DEL SANTO NATALE DEL SINDACO MIGLIO

In occasione del Santo Natale 2021, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha indirizzato alla Cittadinanza il seguente messaggio augurale, come da tradizione:

“Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,

tra qualche giorno celebreremo il Santo Natale, un giorno che attendiamo tutti con speranza, anelando, per noi stessi e per tutti, armonia e serenità. Il periodo natalizio è un momento favorevole per fare programmi in previsione del nuovo anno, volendo ripartire e, magari, dimenticare quanto di poco buono ci è accaduto nell’anno trascorso.

Il 2021 è stato il secondo anno di pandemia a causa del virus SARS-Cov-2, che, come tutti sappiamo, non è stato ancora debellato. Tuttavia, è innegabile che il successo della campagna vaccinale ci abbia consentito di avere condizioni generali indiscutibilmente migliori rispetto ad un anno fa, portandoci a ben sperare di essere sulla strada giusta per il ritorno alla piena normalità.

Tutto questo – sia chiaro a tutti! – non deve assolutamente farci abbassare la guardia, atteso che dobbiamo continuare ad osservare scrupolosamente tutte le precauzioni igieniche e sanitarie che ben conosciamo, al fine di non rendere vani i grandi sacrifici fino ad ora compiuti in difesa della salute di tutti. Permettetemi di evidenziare le tante opere che sono in fase di ultimazione, opere rese possibili dai finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea o dalla Regione Puglia, grazie alle capacità della Civica Amministrazione che mi onoro di presiedere. Desidero, inoltre, ricordare il grande impegno assunto, come Primo Cittadino, unitamente ad altri Politici della nostra Provincia, al fine di avere la Sezione Distaccata di Corte di Appello a Foggia ed il Tribunale a San Severo, nella ferma convinzione che solo una giustizia di prossimità potrà garantirci i migliori risultati contro il crimine, rendendo sempre più incisiva la battaglia da noi intrapresa, con decisione e senza tentennamenti, in difesa della legalità e della sicurezza dei Cittadini.

Giungano il mio grato pensiero ed i miei fervidi auguri ai medici ed a tutti gli operatori della sanità, che, senza tregua, continuano ad impegnarsi con commovente generosità nella assistenza ai malati colpiti dal Covid 19. Desidero rivolgere il mio saluto alle Forze dell’Ordine, confermando i sentimenti di riconoscenza per quanto quotidianamente compiono nella lotta contro il crimine e per garantire l’ordine pubblico. Auguro ogni bene a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra Comunità, a quanti, svolgendo attività di volontariato, aiutano generosamente le Istituzioni. Agli anziani ed alle persone sole desidero esprimere vicinanza e solidarietà. Auguro ai giovani di San Severo di ricercare e gustare tutto il bello ed il buono che la vita può donarci.

Nell’augurare di cuore a tutti Voi, Carissime Concittadine e Cari Concittadini, Buon Natale e Buon Anno 2022, desidero confermarVi che, nonostante gli inevitabili problemi, nulla è mutato nella mia volontà, che, come dal primo giorno, è sempre ferma nell’adempimento il mio Dovere per una San Severo migliore.”

San Severo, 19 dicembre 2021

IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis