SAN SEVERO – RIAPERTURA DI PIAZZA ALLEGATO. LE PRECISAZIONI DEL RUP FRANCESCO ROMANO

RIAPERTURA DI PIAZZA ALLEGATO. LE PRECISAZIONI DEL RUP FRANCESCO ROMANO

In merito alla recentissima riapertura di Piazza Allegato – che è stata oggetto di lavori di recupero funzionale, risanamento e messa in sicurezza – il Responsabile Unico del Procedimento, funzionario comunale Francesco Romano, ha scritto al Sindaco Francesco Miglio, al Vice Sindaco Salvatore Margiotta ed all’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio, in riscontro alla eco sollevata da parte della cittadinanza sullo stato attuale della piazza, uno dei luoghi più amati dai sanseveresi.

Ecco cosa scrive Francesco Romano.

“La data prevista di conclusione dei lavori era fissata al prossimo 6 gennaio 2022. La particolare situazione climatica del decorso mese di novembre, non affatto favorevole e con tantissime giornate di pioggia, ha determinato un rallentamento dei lavori, in stato comunque assai avanzato. Di concerto con la Direzione dei Lavori, affidata all’arch. Antonio De Cesare, e su richiesta dell’Amministrazione, è stata valutata positivamente l’opportunità di poter riaprire la Piazza per le imminenti festività natalizie, atteso che risultavano garantiti i requisiti di sicurezza per una fruibilità della stessa. Giova quindi precisare che i lavori NON SONO ANCORA ULTIMATI e saranno ripresi il 10 gennaio, con una serie di interventi ed opere mirati a garantirne, oltre che la totale funzionalità, anche il contestuale totale decoro di Piazza Allegato, senza in alcun modo intaccarne la attuale fruibilità. Sommariamente, saranno oggetto di completamento: l’area dedicata al Monumento dei Caduti, con alcuni particolari del monumento stesso, e tutta l’area di calpestio che non è stata oggetto degli attuali lavori; l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla Camera del Lavoro; la sostituzione del fontanino; la pulizia della fossa del grano e la visibilità della stessa (momentaneamente coperta da un adesivo, riportante lo stemma della città per darne un aspetto decoroso, seppur temporaneo) e, cosa molto importante, l’installazione di un servizio igienico autopulente, con accesso ed utilizzo garantito anche per i portatori di handicap, in un vano inutilizzato adiacente la Camera del Lavoro” conclude Francesco Romano.

SAN SEVERO, 22 dicembre 2021

