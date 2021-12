STRADA REGIONALE 1 “POGGIO IMPERIALE – CANDELA”: ILLUSTRATE LE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI TERRITORI

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha incontrato a Palazzo Dogana, i Sindaci dei Monti Dauni e i principali stakeholder del territorio, unitamente al gruppo incaricato della progettazione del completamento della Strada Regionale 1 “Poggio Imperiale – Candela“, per illustrare le modalità di coinvolgimento dei territori.

Nel suo intervento, il Presidente Gatta, ha dichiarato che la progettazione di questa fondamentale infrastruttura deve nascere con il contributo prezioso delle persone che vivono sul territorio e che possono fornire ai professionisti suggerimenti preziosi per la realizzazione di una arteria che permetta la connessione, la coesione territoriale e il rispetto dell’ambiente per consentire ai Monti Dauni di uscire dall’isolamento.