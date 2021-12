CALCIO SERIE C – PARI NATALIZIO AMARO PER IL FOGGIA

Di Lino Mongiello

Foggia, 22 dicembre 2021. Ancora una volta il Foggia evita la sconfitta al 90’. Allo Zaccheria è Rizzo Pinna, entrato da pochi minuti al posto di Garofalo, spinge la palla in rete approfittando di una respinta poco efficace della difesa ospite ed evita la sconfitta interna. Sconfitta che non avrebbe fatto una piega per quanto fatto vedere dalla compagine di Mister Zeman. Al cospetto di un Monterosi tosto e ben disposto, i rossoneri hanno forse disputato la peggiore prova del torneo. Squadra stanca e uomini molli sulle gambe e disuniti nello schieramento. Imprecisi poi nei fraseggi più elementari. Il pomeriggio pre natalizio è tutto da dimenticare e il punto conquistato premia oltremisura capitan Sciacca e compagni. In più vanno registrati gli infortuni di Garattoni e Petermann (tra l’altro anche espulso) che andranno ad incrementare ancor di più la nutrita pattuglia di indisponibili e non consentirà al tecnico boemo di poter lavorare sul “richiamo” di preparazione. Per fortuna giunge propizia la sosta natalizia che dovrebbe permettere di poter recuperare almeno qualcuno tra i lungodegenti. Comunque va anche detto che il Monterosi di Mister Menichini è parso ancor più tosto di quello che già all’andata creo più di qualche grattacapo. Con ruoli ben definiti in campo e con un gioco molto semplice accompagnato da un pressing asfissiante soprattutto sugli uomini più pericolosi, il Monterosi non ha concesso praticamente niente nei primi 45’. Annullati Curcio e Ferrante, tutto è diventato più facile. Il giro palla alla ricerca della verticalizzazione giusta ha prodotto tanta confusione e concesso qualche pericolosa ripartenza non conclusa per consueta la precisione di Di Pasquale abile nello sbrogliare le situazioni difficili. Nei minuti conclusivi dell’opaca prima frazione il Monterosi ha provato a sorprendere i padroni di casa con Di Paolantonio (45’ e 46’). Nel secondo tentativo ha trovato sulla sua strada l’ottimo intervento di Volpe a negargli il gol. Si chiudeva così il primo tempo con pochissime emozioni e con uno scialbo 0-0 che non hanno concesso ai pochi presenti di scaldarsi al ritmo di bel gioco e magari di qualche gol. Nella ripresa il Monterosi, avuta conferma della cattiva giornata degli avversari, ha pensato bene di avanzare il proprio baricentro osando di più. Adamo (3’) ha provato a sorprendere inutilmente Volpe. Poi un paio di veloci ripartenze con Adamo e Di Paolantonio, sono state sventate in extremis dalla difesa rossonera. Che nulla ha potuto sulla giocata di Verde che dopo aver superato Nicoletti ha servito un ottimo assist proprio all’ex Adamo (15’) che non s’è fatto pregare per spingere la palla in rete. Come spesso accade, a svantaggio acquisito il Foggia s’è svegliato, mostrando almeno maggiore aggressività. A quel punto il Monterosi si è nuovamente abbassato provando a difendersi con tutti gli uomini a disposizione. Il “muro” ospite ha retto bene e in contropiede Parlati (29’) ha provato ancora a sorprendere Volpe. Ma il Foggia si sa, non si arrende mai e, quando meno te l’aspetti, risorge. Sotto la spinta incessante dei suoi tifosi riusciva ad agguantare il pari poco prima del 90°. Petermann mandava la sfera verso il centro dell’area e un errato rinvio si trasformava in un prezioso assist per Rizzo Pinna (45’) che la toccava spingendola in rete. Il gol del pari gasava ancor più lo Zaccheria e nel convulso finale i rossoneri provano addirittura a ribaltare il risultato. Petermann commetteva un brutto fallo su un avversario, s’infortunava ed era anche espulso. Il Sig. Cherchi prolungava la contesa di ulteriori 2’ senza altre emozioni. Il pari sicuramente va stretto agli ospiti per la ottima condotta di gara ma premia i rossoneri per la caparbietà nel non mollare mai. Anche nei peggiori momenti.

FOGGIA-MONTEROSI 1-1

FOGGIA (4-3-3): Volpe 6; Garattoni 6 (43’ pt Nicoletti 5.5), Sciacca 5.5, Di Pasquale 6, Martino 5; Gallo 5.5 (12’ st Rocca 5.5), Petermann 5.5, Garofalo 5.5 (39’ st Rizzo Pinna 6); Tuzzo 5 (12’ st Merkaj 5.5), Ferrante 5.5, Curcio 5.5 (39’ st Vigolo sv).

In panchina: Dalmasso, Maselli, Di Jenno, Ballarini.

Allenatore: Zeman 5.5.

MONTEROSI (3-5-2): Alia 6; Borri 6, Mbende 6, Tartaglia 6; Verde 6, Parlati 6.5 (51’ st Buono sv), Di Paolantonio 6.5, Adamo 7 (26’ st Buglio 6), Cancellieri 6; Caon 5.5 (26’ st Polidori 6), Tonetto 6.

In panchina: Marcianò, Polito, Tripoli, Nasini, Feudo.

Allenatore: Menichini 6.5.

ARBITRO: Cherchi di Carbonia 5.

RETI: 15’ st Adamo, 45’ Rizzo Pinna.