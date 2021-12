SAN SEVERO – “Obbligo di mascherine all’aperto soprattutto nei luoghi più affollati della città”. Il consigliere Flammia lancia un appello al SINDACO Miglio 

“Obbligo di mascherine all’aperto soprattutto nei luoghi più affollati della città di San Severo”

Il consigliere comunale Marco Flammia lancia un appello al Sindaco Francesco Miglio



“Utilizzo di mascherine all’aperto soprattutto nei luoghi più affollati della città di San Severo”. È l’appello indirizzato al sindaco Francesco Miglio dal consigliere comunale e presidente della commissione consiliare Lavori Pubblici, Marco Flammia, affinché l’adozione di maggiori strumenti di prevenzione, così come deciso in altri comuni, possa rallentare la diffusione del contagio da Covid-19. “Per fortuna anche se i contagi sembrano in crescita – spiega il consigliere Flammia -, i ricoveri non sarebbero a livello dello scorso anno. Tuttavia se la diffusione del virus in città dovesse aumentare la situazione potrebbe precipitare. Per questo motivo invito il primo cittadino ad emettere una ordinanza per imporre l’utilizzo della mascherina in città anche all’aperto. Nello stesso tempo invito i miei concittadini a vivere serenamente le imminenti festività, incontrandosi in famiglia e facendo gli acquisti con la consapevolezza che solo la prevenzione e cioè: la vaccinazione, l’uso di mascherine, il lavaggio frequente delle mani e l’utilizzo di altri presidi come gli igienizzanti, potranno servire ad evitare un altro periodo tragico per tutti come il lockdown”.