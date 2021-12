XVI Campionato Invernale di Vela d’Altura, Winter race – Citta’ di Manfredonia

Comunicato stampa

Si è conclusa Domenica 19 Dicembre scorso la XVI edizione del Campionato Invernale di Vela d’Altura Winter Race – Città di Manfredonia organizzato dalla Lega Navale di Manfredonia.

La manifestazione velica ha avuto all’attivo dieci regate, di cui otto su boe e due costiere, articolate in sei domeniche a partire da ottobre, ha visto partecipare circa 20 imbarcazioni suddivise in due categorie: ORC e Libera.

La cerimonia di premiazione è avvenuta presso la sede sportiva della LNI di Manfredonia, in Viale Miramare, ed ha visto salire sul gradino più alto l’equipaggio dell’imbarcazione Black Coconut, armata da Di Corato, Belardinelli e Ricucci. Secondo e terzo posto della categoria ORC sono andati rispettivamente all’imbarcazione Rats on Fire, armata da Teseo Ranucci, ed all’imbarcazione Shere Khan – Vaimo´ dell’armatore Giovanni Giannone.

Nella categoria Libera si è aggiudicato il miglior piazzamento l’imbarcazione Vega dell’armatore Attilio Manfrini seguita da Choerades di Livio Catino e Zoe di Alessandro Popolo.

Il Campionato di Manfredonia è valevole per la selezione al Campionato di Vela d’Altura dell’VIII zona FIV – Coppa dei Campioni 2022 – manifestazione organizzata dall’VIII zona FIV che si terrà in primavera prossima.

Il presidente della LNI Manfredonia, prof. Luigi Olivieri:

“Esprimo la mia soddisfazione per la buona riuscita dell’evento sportivo ringraziando tutto lo staff della LNI, gli armatori, gli equipaggi ed in particolare voglio mandare un sentito ringraziamento ai componenti del comitato organizzatore e ai giudici di gara che hanno composto i diversi comitati di regata, per aver donato il proprio tempo e le proprie competenze a sostegno di questa importante manifestazione.”

Il consigliere agli sport della LNI, arch. Roberto Centonza:

“Voglio congratularmi con tutti gli equipaggi per aver sfidato condizioni meteo-marine spesso non facili, sempre mossi dalla passione per la vela e per il mare.

Il Campionato Invernale non è solo sport ma è anche il luogo ed il tempo per la convivialità tra persone che condividono la stessa passione per il mare.

Sono onorato di essere tra i promotori di questo evento sportivo ormai consolidato ed a nome di tutto il Direttivo della LNI Manfredonia vi diciamo Arrivederci alla 30° edizione della Regata del Gargano – Pizzomunno Cup, che si svolgerà nelle prime settimane di settembre, come ogni anno, nelle acque del nostro fantastico Gargano.”