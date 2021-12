Bonucci avverte CR7 “Tanto lo sa che le prende…”

ROMA (ITALPRESS) – “Con Cristiano ci siamo sentiti, ci abbiamo scherzato su. Poi vediamo, quello che succede in campo succede: tanto lui lo sa che le prende…”. Tra il serio e il faceto, Leonardo Bonucci lancia la sfida al suo amico Cristiano Ronaldo, che incrocerà nell’eventuale finale dello spareggio del prossimo 29 marzo per un posto ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri però dovranno prima superare la Macedonia il 24 marzo per sperare di avere una chance di qualificazione. Di certo, il centrale della Juventus è convinto che la Nazionale darà il massimo. “Ai miei compagni ho detto che i giorni che ci dividono dai play-off dovranno essere sempre migliori – spiega Bonucci in un’intervista a Raisport – E poi voglio fare un regalo ai miei figli, che non hanno mai visto l’Italia al Mondiale”. Dopo il trionfo agli Europei, la squadra di Mancini non ha brillato: “Quanto accaduto è stato fisiologico. Nella normalità avresti giocato partite che contavano meno e qualche schiaffo avrebbe consentito di rimettersi in carreggiata. Noi questo tempo non l’abbiamo avuto. Il passato però va messo da parte. Quando ci ritroveremo a marzo sono sicuro che quello che è successo in autunno ci servirà da lezione – conclude Bonucci -, faremo due grandi prestazioni”.

(ITALPRESS).