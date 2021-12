Covid: impennata nuovi casi in Puglia, +1.671; 4 i decessi. Positività balza al 4,14%; 25 i ricoveri in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 25 DIC – Oggi in Puglia si registra una impennata di nuovi casi con 1.671 contagi da Covid nelle ultime 24 ore: si tratta del 4,14% dei 40.295 test eseguiti.

Inoltre si registrano 4 decessi.

Delle 10.864 persone attualmente positive in Puglia, 172 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva.

I 1.671 nuovi casi sono stati individuati soprattutto in provincia di Bari (497), Lecce (332), Brindisi (263) e Foggia (239). Seguono le province di Taranto (152) e Barletta-Andria-Trani (141). Riguardano residenti fuori regione altri 42 casi, mentre per altri cinque è in via di definizione la provincia di appartenenza. (ANSA).