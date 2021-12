Covid: in Puglia 762 nuovi casi (3% test) e un decesso. Su 12.202 positivi 21 sono ricoverati in terapia intensiva

ANSA) – BARI, 27 DIC – Oggi in Puglia si registrano 762 nuovi casi di Coronavirus (il 3% di 25.090 test) e un morto.

I nuovi casi sono così distribuiti: 309 in provincia di Bari, 39 nella BAT, 85 in provincia di Brindisi, 110 in provincia di Foggia, 162 in provincia di Lecce, 48 in quella di Taranto.

Altri 8 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per un altro caso la provincia è in corso di definizione.

Attualmente in Puglia sono positive al Covid 12.202 persone, di cui 180 sono ricoverate in area non critica e 21 in terapia intensiva. (ANSA).