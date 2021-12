SAN SEVERO – OMAGGIO A WALT DISNEY AL TEATRO DI ATRI, CON IL PICCOLO ENSEMBLE MUSIKE’

Si esibirà nel prestigioso teatro di Atri, Il Piccolo Ensemble Musikè guidato dal M° Emilio Tricarico, con lo spettacolo I sogni son desideri – Omaggio a Walt Disney.

Il 30 dicembre 2021 le musiche e le tinte Disney coloreranno il tempio dell’arte abruzzese, che ha da poco festeggiato i 140 anni ricordando i grandi artisti italiani che hanno solcato le sue tavole, come Giancarlo Giannini, Titina e Peppino De Filippo, Pupella Maggio, Nino Taranto, Gastone Moschin, Gigi Proietti, Carlo Croccolo e tanti altri. Inaugurato nel 1881, ha visto celebrarsi l’anniversario il 26 aprile scorso, con numerosi e noti artisti presenti e in collegamento.

Con un’architettura di derivazione neoclassica, in analogia con il Teatro della Scala di Milano, il Teatro di Atri è l’unico ottocentesco ancora attivo nell’intera provincia teramese.

Definito la “bomboniera” per il suo interno di pregio, gode della volta affrescata da Giustino di Giacomo, ad esaltarne il carattere condiviso dal favoloso arco scenico.

Formato dai Maestri Michele Bottalico e Bianca D’Errico alle voci, Emilio Triacrico alla tromba, Elio Spagnoli alle percussioni, Francesca Scarano al violino, Antonio Scicioli al clarinetto e sax alto, Daniele Delle Fave al trombone e Felice Iafisco al pianoforte, affiancati dall’attore Francesco Gravino, il Piccolo Ensemble Musikè, la prima formazione dauna ad esibirsi nell’ambìta cornice, riproporrà al pubblico diverse tra le principali colonne sonore della cinematografia disneyana firmata da Al Hoffman, Leigh Harline, Klaus Badelt, fino al più moderno Alan Menken, il principale compositore di colonne sonore Disney.

Uno spettacolo per famiglie capace di far sognare i bambini come i genitori, riaccendendo la fantasia e i ricordi anche grazie all’animazione che si affianca alla musica: colonne sonore cantate che sanno travolgere il pubblico, diventando condivisione e partecipazione.

Musica e divertimento, canto e recitazione, per una selezione dei migliori brani del genere. Uno show in pieno stile Disney che verrà aperto dai classici di Pinocchio e Cenerentola, per giungere alle colonne sonore dei cartoni moderni.

Concepite e create come opere liriche, le colonne sonore Disney sono state riarrangiate dal M° Tricarico per le esigenze strumentali di Musikè, anche nell’incontro tra voce pop e classica, ben

realizzato dalle voci di Michele Bottalico e Bianca D’Errico.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Ensemble tutto va all’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, la dott.ssa Mimma Centorame, insieme al Sindaco, il prof. Piergiorgio Ferretti.

Musikè Piccolo Ensemble è presente su Facebook con pagina dedicata.