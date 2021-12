SAN SEVERO – UN ANNO DALLA DIPARTITA DI VINCENZO TAURISANO

UN ANNO DALLA DIPARTITA DI VINCENZO TAURISANO

E’ passato un anno oramai da quando il 28 Dicembre 2021 Vincenzo Taurisano privava i suoi concittadini di sorriso, affabilità e amicizia senza eguali. Chiunque lo abbia conosciuto in vita ancor oggi rivolge ai famigliari parole di conforto e ammirazione. Non senza malinconia perché seppur in cielo tra le stelle un vuoto incolmabile non pare trovare degno rimpiazzo. Vice presidente della Pro Loco si prodigò tanto per la nostra amatissima patrona Maria Santissima del Soccorso, cui oltre il ruolo suddetto ebbe a cuore smisuratamente sin dall’infanzia. Per ricordare il compianto amico e fratello i suoi affetti terranno una messa presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta nel giorno dell’infausto evento. Naturalmente vista la situazione sanitaria, anche una preghiera sarà un richiamo benevolo e apprezzato.

Vincenzo Naturale