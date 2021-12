APRICENA IN TV: UN DOCUMENTARIO CHE VALORIZZA LA NOSTRA CITTÀ SU TELENORBA.Apricena – Andrà in onda su TELENORBA sabato 01/01/2022 alle ore 11:10 (ed in replica su TELEDUE dal 31/12/2021 al 02/01/2022 alle ore 13:00) la trasmissione “COMO’”, un documentario girato qualche giorno fa ed interamente dedicato alla nostra amata cittadina. Un’occasione per far conoscere la nostra terra, la nostra cultura e le nostre tradizioni.“Siamo e siate tutti orgogliosi di essere Apricenesi. Un legame indissolubile con la nostra “madre-terra” che abbiamo il piacere di mostrare attraverso queste immagini” dichiara il Sindaco Antonio Potenza.Buona visione!Il Sindaco di ApricenaIng. Antonio Potenza