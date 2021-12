SAN SEVERO – La Giunta approva il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA per la realizzazione della nuova sede del Commissariato di P.S., del distaccamento della Polizia stradale e del R.P.C. per un importo pari ad € 4.185.000,00

La Giunta Comunale ha deliberato di approvare il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA per la realizzazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, del distaccamento della Polizia Stradale e del reparto prevenzione crimine di San Severo. Delibera C.I.P.E. del 3 marzo 2017 – Programma di Azione e Coesione (P.A.C.) “Legalità” 2014-2020 – CUP: F71B21000070006 – DI IMPORTO PARI AD € 4.185.000,00.

“Siamo entrati in una fase importante del Programma di Azione e Coesione (P.A.C.) “Legalità” 2014-2020 – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio –. Dopo che si era conclusa positivamente l’istruttoria dello studio di pre-fattibilità redatto dal Servizio Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato – ora il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio gestione PON e POC Legalità 2014-2020 ha trasmesso il provvedimento con il quale è stata formalmente approvata la procedura di affidamento dei servizi tecnici ed il relativo contratto per servizi geologici espletata dal Comune di San Severo in qualità di Centrale di Committenza – Stazione Appaltante”.

La Giunta Comunale ha anche deliberato di demandare al Dirigente Area IV – Opere Pubbliche – Benedetto di Lullo tutti gli adempimenti consecutivi e connessi alla deliberazione ivi compreso la scelta della forma di appalto più idonea allo scopo, previa interlocuzione con l’Autorità di Gestione dei PON “Legalità”, aderendo all’invito del Ministero di verificare la possibilità di far ricorso alle procedure di semplificazione previste dalla Legge n° 108/2021 al fine accelerare l’avanzamento delle attività procedurali.

Il Comune di San Severo ha concesso al Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza il diritto di superficie a titolo gratuito, per la durata di anni 99 di un’area di mq 6.654,00, confinante con la caserma della Polizia Municipale di Via Terranova.

SAN SEVERO, 28 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo