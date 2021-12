ANNO DOMINI 2022

Il capodanno è sono senza dubbio alcuno dopo il Natale, un ode alla letizia. Circostanza lodevole per rivedere persone care che giungeranno da lontano dunque beneficiare della nostra compagnia, riscoprire pietanze che porteranno la mente alle origini. Condividere del tempo durante le sere che precedono il vivace evento, determina un’atmosfera considerevole facendo percepire a tal modo un fervore nella prospettiva di quanto in attesa nei mesi futuri. Completiamoci con rinnovati propositi, accogliamo nel cuore anche coloro che non esprimono tale ambizione poiché saranno quest’ultimi ad arricchire il nostro vivere ancor più, confermando come sia propedeutica la diversità fondamento stesso della vita. Lasciamo che la luce brillante emessa dagli occhi possa irradiare benevoli auspici a chiunque sulla nostra strada. Operiamo in modo tale che il nostro cuore si stupisca ancora per il profumo di un fiore, una nuvola libera nel cielo, un sorriso. Rammentiamo cose semplici per ritrovare una felicità perduta. Terapia per un ottimale benessere il piacere di una conversazione davanti un caffè, pranzare con armonia per emozionarci dopo nel rivedere foto che narrano frammenti di vita. Il mattino del nuovo anno apriamo la mente a orizzonti innovativi combinando tradizione e modernità. Diamo vita a un cambiamento che parta da noi per coinvolgere successivamente gli altri. Gli anni da poco trascorsi ci hanno insegnato una dottrina fondamentale; volersi bene oggi, subito, sempre. Le relazioni sociali viaggiando di pari passo ai progressi del tempo odierno rimodulano continuamente il nostro status personale. Tuttavia per quanto emancipate le persone necessitano di abbracci, sentirsi dire che la loro presenza riempie di gioia la vita. Allora che festa sia, con i presupposti di effettuare oltre i classici regali, buoni propositi per un nuovo inizio.

Vincenzo Naturale