SAN SEVERO – FINO AL 13 GENNAIO LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA 2022

Sul sito del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it è stato pubblicato il BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA 2022, promosso dal Comune di San Severo con delibera di G.C. n.236 del 22.12.2021.

Il “Treno della Memoria” non si configura come una gita scolastica o un normale viaggio culturale, ma uno spazio di conoscenza, un percorso educativo capace di coniugare attività di intrattenimento artistico-culturale, testimonianze dirette della storia, momenti frontali e laboratori. È un viaggio nella storia e nella memoria, realizzato attraverso la scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il progetto prevede un viaggio didattico della durata di 9 giorni con destinazione Cracovia e Auschwitz (Polonia) e partenza suddivisa in gruppi, nel mese di gennaio 2022. I viaggiatori verranno divisi in tre gruppi: uno visiterà Berlino, uno Praga, mentre l’altro gruppo farà sosta a Budapest. Successivamente, i gruppi si ricongiungeranno a Cracovia, dove visiteranno principalmente l’ex ghetto ebraico de la fabbrica di Schindler, oltre i campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Possono partecipare al progetto il “Treno della Memoria 2022” i ragazzi residenti nel Comune di San Severo: che abbiano un’età compresa tra 16 e 30 anni; che non abbiano mai partecipato al progetto “Il Treno della Memoria ” o a medesimi progetti organizzati da altri Enti; che si impegnano a progettare, realizzare e presentare al Comune di San Severo un reportage sull’esperienza vissuta, a raccontare l’esperienza online tramite i social network e a organizzare iniziative di restituzione dell’esperienza fatta. La quota di partecipazione per ciascun partecipante è di €380,00 e comprende il viaggio in pullman A/R nella Città di Bari, l’alloggio, prima colazione, ingresso e visite guidate nei musei ed è a totale carico del Comune di San Severo. Sono a carico dei partecipanti le spese per i pasti.

La domanda di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Severo – Sede comunale Palazzo Celestini, con consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it entro le ore 12.00 del 13/01/2022. Saranno 6 i giovani selezionati.

SAN SEVERO, 29 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo