PROVINCIA DI FOGGIA – PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI 148 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – Scadenza: 26/01/2022 ore 14.0

Alla Provincia di Foggia il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha assegnato il finanziamento di 33 progetti di Servizio Civile Universale, contenuti nel programma di intervento “Capitanata: Terra di Culture e Comunità” redatto dallo stesso Ente.

La programmazione progettuale in cui la Provincia di Foggia è Ente proponente e referente vedrà l’impegno ed il coinvolgimento complessivo di 144 operatori volontari che saranno selezionati in 27 Comuni del territorio dauno , per attività prevalentemente rivolte alla tutela dell’immenso patrimonio storico, artistico e culturale della Capitanata. “Ancora una volta è stata riconosciuta la qualità dei progetti messi in campo dall’Ente Provincia quale capofila di una tra le più grandi reti italiane per il servizio civile , che prosegue nel suo impegno in questa attività formativa ed educativa in favore dei giovani ” – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, all’indomani della pubblicazione del bando che scadrà alle ore 14.00 del prossimo 26 gennaio.

Nel bando è compreso anche un progetto all’estero, in Polonia, dove saranno avviati ulteriori 4 operatori volontari in attività rivolte all’assistenza ai minori e alla tutela dei diritti umani, in prosecuzione con quanto in passato già messo in campo sempre dall’Ente Provincia, nella città di Czestochowa, grazie al contributo dei nostri giovani volontari del servizio civile universale.

L’elenco dei progetti, il bando e le modalità per partecipare sono indicate sul sito del Servizio Civile Universale della Provincia di Foggia, all’indirizzo: www.serviziocivile.provincia.foggia.it