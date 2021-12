SAN SEVERO – STAZIONE, LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO MIGLIO

A seguito dell’annuncio da parte di Rete Ferroviaria Italiana dell’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione di San Severo, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Sono particolarmente soddisfatto di poter chiudere il 2021 dando alla Cittadinanza di San Severo un annuncio che attendevo da tempo. L’11 settembre 2020 veniva sottoscritto tra il Comune di San Severo e Rete Ferroviaria Italiana un importante protocollo di intesa che prevede interventi di riqualificazione all’interno della stazione di San Severo al fine di renderla più bella e funzionale per una mobilità integrata e sostenibile. Si tratta di un importante progetto che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di ascensori, l’adeguamento di tutti gli spazi aperti al pubblico e di transito e il restyling degli spazi di attesa, che saranno resi più confortevoli e pieni di luce. Anche Piazza della Costituzione sarà completamente ridisegnata con ampi spazi pedonali e aree verdi. Anche le vecchie aree di scalo vicine alla stazione, ormai del tutto superate, saranno oggetto di riqualificazione e saranno finalizzate allo sviluppo di un nuovo centro intermodale che fungerà da snodo per i collegamenti verso le mete turistiche a noi vicine, oppure per il nostro bel centro storico.

Un altro sogno sta per diventare realtà, un altro progetto trova concreta realizzazione, un altro cantiere si apre: questa è il modo di intendere l’azione politica della Civica Amministrazione che mi onoro di presiedere. Continueremo a lavorare in questo modo, al fine di realizzare la visione che abbiamo della nostra Città, onorando gli impegni assunti con i Cittadini: è il modo migliore per augurare a tutti buon anno alla nostra amata San Severo.”

San Severo, 30 dicembre 2021

IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis