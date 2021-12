nuovo record Covid in Puglia: 5807 casi e 19 morti. Nel Foggiano 900 contagiati

5.807 nuovi casi di Covid in Puglia su 104.288 tamponi. Ultime dell’anno con il record assoluto di contagiati in tutta la regione. Preoccupa il dato sui morti, ben 19. I nuovi positivi per provincia sono così suddivisi: Provincia di Bari: 1.990; Provincia di Bat: 520; Provincia di Brindisi: 611; Provincia di Foggia: 900; Provincia di Lecce: 1.217; Provincia di Taranto: 421; Residenti fuori regione: 130; Provincia in definizione: 18. Sono 24.510 le persone attualmente positive al virus, 276 ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva.