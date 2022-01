BASKET SERIE A 2 – Allianz Pazienza, arriva il “bombardiere” di Philadelphia: Dalton Pepper!

Allianz Pazienza, arriva il “bombardiere” di Philadelphia: Dalton Pepper!

La Città dei fuochi non poteva non aprire il 2022 col classico botto di capodanno, assoldando tra le proprie fila un “bombardiere”. L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo annuncia di aver raggiunto l’accordo con Dalton Pepper, americano di lungo corso nello Stivale che consentirà di elevare ulteriormente il tasso tecnico della compagine di Coach Bechi.Giocatore estremamente versatile, classe 1990, altezza 197 cm, prodotto di Temple University, prestigioso ateneo di Philadelphia, il figlio della Pennsylvania ha esordito in Europa nel 2014 in Polonia con la maglia del MKS Dabrowa chiudendo la serie A polacca a 12.5 ppg. Medie confermate nelle due stagioni seguenti a Rieti in cui Dalton concluse il primo anno a 17.8 ppg ed il secondo a 16.3 ed il 33% da 3. Un’esperienza nel Lukoil Sofia con cui esordisce anche in Europa nella Basketball Champions League e poi nella FIBA Europe Cup, competizioni entrambe chiuse in doppia cifra. Quindi il ritorno in Italia a Cassino (18 ppg) e la stagione successiva a Casale M. dove sigla quasi 20 punti a partita, 7.7 rimbalzi e 21 di valutazione. L’approdo a Latina nel 2019 ed infine a Rieti l’anno scorso. Quest’anno sigla un contratto a termine a Casale Monferrato per sostituire l’infortunato Williams con uno score di tutto riguardo in nove presenze: 14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.Pepper è un giocatore universale, un buon ball handler, abile nell’attaccare il ferro ed altrettanto nel tiro dalla lunga distanza, altruista e con spirito di sacrificio con efficace propensione al rimbalzo. Una pedina preziosa di uno scacchiere che si muove all’unisono per centrare, nel più breve tempo possibile, l’obiettivo salvezza.“Dalton – dichiara il coach dell’Allianz Pazienza, Luca Bechi – identifica il profilo del giocatore che cercavamo; una persona che crede nel lavoro duro e nel gruppo e che, durante il colloquio che abbiamo avuto, ha rivolto parole di stima e apprezzamento per quando fatto dai ragazzi fino adesso. Lo inseriamo nei nostri meccanismi con l’intento di dare alla squadra un’arma in più mantenendo l’identità che fino ad oggi abbiamo consolidato. Swingman di alto livello, fa della versatilità la sua caratteristica più importante”.Benvenuto, Dalton!