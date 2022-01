SAN SEVERO – Pubblicato il Bando per i lavori di adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e realizzazione di una nuova palestra della scuola elementare “Caracalla” di Via De Palma

Sul sito istituzionale del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it è stato pubblicato il “Bando lavori di adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione con realizzazione di una nuova palestra di tipo A1 della scuola elementare “Caracalla”, sita in San Severo alla Via De Palma 8”.

L’appalto riguarda l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione con realizzazione di una nuova palestra di tipo A1 della scuola elementare “Caracalla”, sita in San Severo alla Via De Palma 8, comprensivo di tutti gli interventi, le forniture e le opere occorrenti.

L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) è di € 2.745.020,89. Il termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione è fissato al prossimo 15 gennaio 2022.

SAN SEVERO, 3 gennaio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo