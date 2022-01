SAN SEVERO – MAT: PUBBLICATO IL BANDO PER SELEZIONE RAGAZZI PER il NUOVO PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN SCADENZA IL 26 GENNAIO

È on-line, dal 14 dicembre scorso, il nuovo Progetto di Servizio Civile Universale previsto dal bando per la selezione di 56.205 giovani tra i 18 e 28 anni compiuti, che intendono diventare operatori volontari di servizio civile, promosso dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo.

“Quest’anno il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo – dichiara il Sindaco Francesco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali – propone ai ragazzi un progetto di Servizio Civile Universale, “MUSEO IN ASCOLTO”, inserito nel programma d’intervento “CAPITANATA: TERRA DI CULTURE E IDENTITA’”, destinato a n°4 ragazzi dai 18 ai 28 anni compiuti, con un rimborso spese pari ad euro 444,30 al mese. Il progetto, destinato a n°4 ragazzi dai 18 ai 28 anni compiuti, si colloca all’interno degli Obiettivi 4 (fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti) e 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, le cui linee d’azione s’intersecano in larga misura con i settori e le aree d’intervento del servizio civile universale”.

Obiettivi del progetto sono: potenziare gli sforzi per la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale dell’Alto Tavoliere, vasta area della Capitanata (attuale Provincia di Foggia), attraverso attività, da espletarsi nel MAT Museo dell’Alto Tavoliere, in cui la Cultura assume il valore di elemento fondamentale e fondante per uno sviluppo sostenibile nelle sue varie accezioni di formazione, occupazione, inclusione, accessibilità, democratizzazione, educazione e comunità; fornire, attraverso i servizi educativi del museo, un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti consentendo alle persone di partecipare alla vita culturale del museo, in modo da favorire l’inclusione sociale di ogni tipo di pubblico; offrire prospettive educative sistemiche, interdisciplinari e transdisciplinari, per le quali i musei e il patrimonio culturale costituiscono un “basso continuo” nella formazione e nello sviluppo dell’identità della Comunità; affermare nuovi significati e valori del paesaggio, dando forma ad un turismo verde ed ecologico.

Nello specifico, il progetto “MUSEO IN ASCOLTO”, Settore ‘PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE’, area d’intervento ‘Valorizzazione del sistema museale pubblico e privato’, si propone di implementare l’offerta di servizi museali per ampliare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio archeologico e storico del territorio di San Severo e dell’Alto Tavoliere, con la finalità di aprire il MAT della città di San Severo, riconosciuta dalla Regione Puglia quale città d’arte, ad ogni tipologia di utenti, dal visitatore museale al turista interessato al patrimonio storico-artistico del territorio, e nei più diversificati periodi, inclusi quelli festivi.

Saranno selezionati n°4 operatori.

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:

1. Collegarsi al sito: https://scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/

2. Cliccare sul tasto in basso a destra “Scegli il tuo progetto in Italia”

3. Compilare la scheda inserendo SOLO questi dati

– Regione PUGLIA

– Provincia FOGGIA

– Comune SAN SEVERO

– Durata Progetto 12 MESI

4. Cliccare su “Cerca”

5. Selezionare il Progetto “MUSEO IN ASCOLTO” e stampare la relativa Scheda con gli elementi essenziali del progetto

6. Per la presentazione della domanda, collegarsi

https://domandaonline.serviziocivile.it/ e cliccare “Accedi con SPID” e seguire le istruzioni.

(Più sotto, indicazioni su cosa è lo SPID e come si ottiene, qualora non lo si abbia già in possesso).

Per la Domanda On-Line occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Le domande di partecipazione devono essere presentate ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL 26 GENNAIO 2022.

Per informazioni: Tel. 0882.339611 – Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it Facebook: Mat Museo dell’Alto Tavoliere Il personale del museo è contattabile nei seguenti orari: Lun.-Ven. 8.30-13.30 Lun. e Merc.: 16.00-19.00 Sab.: 18.00-21.00 Domenica e giorni festivi: 10.30-13.30; 18.00-21.00.

Per ulteriori informazioni consultare: Sito dedicato Bando volontari 2021 https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/

Sito del Servizio Civile Universale – Provincia di Foggia

http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/index.php/notizie/225-scu-bando-ordinario-2021?fbclid=IwAR0u2M_YUdrK98yL_zNupPf3DC0VcxwXwcFKpVE_8kxsiNKCktebOToaWIM

SPID PER LA DOMANDA ON LINE:

1- I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

SAN SEVERO, 4 gennaio 2022

