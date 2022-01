Allegri “Morata rimane, Inter favorita per lo scudetto”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato bene in questi giorni che sono stati utili”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa in vista del big match contro il Napoli, gara in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sulla situazione infortunati: “Bonucci sarà fuori domani e domenica, vedremo per la Supercoppa, Chiellini anche, Danilo la prossima settimana ci sarà, sono recuperati Chiesa e Dybala. Ramsey è rientrato oggi dopo giorni di permesso, ma è un giocatore in uscita. Per Arthur aspettiamo l’esito del tampone”. La Juventus rincorre le zone alte della classifica, ma per farlo deve trovare la giusta continuità: “Abbiamo lavorato sul piano fisico e su quello tecnico. Abbiamo lavorato molto, ci servivano questi giorni. Da domani saremo pronti per affrontare le sei partite di gennaio che saranno molto importanti per la stagione”. Poi sulla situazione contagi da covid, Allegri ha aggiunto: “Ci sono gli organi competenti che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male”. Il mercato è aperto, ma per Allegri la squadra “al 99% resterà questa. Morata non parte. Per migliorare bisognerebbe trovare uno dei 4-5 più forti, è un grande giocatore e deve stare sereno e tranquillo. Gli acquisti di gennaio difficilmente incidono, dobbiamo fare un passettino alla volta. Per raggiungere gli obiettivi bisogna viaggiare a una velocità di crociera che a noi ci è mancata”. Infine sulla favorita per lo scudetto il tecnico bianconero non ha dubbi: “L’Inter è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto, non me ne voglia Inzaghi: solo l’Inter può perdere lo scudetto”, ha chiosato Allegri.

